Deel dit artikel: Share App Mail Pin

In meer steden maximumsnelheid naar 30 km per uur: ‘Is Halsema hier ook burgemeester?’

In Amsterdam kennen de inwoners het al een tijdje: met een maximale snelheid van 30 km per uur rijden, overal in de hoofdstad. Meer steden voeren nu die ‘snelheid’ in, zoals Haarlem gisteren. Nieuws van de Dag ging er kijken: wat vindt men ervan?

Het doel van een maximumsnelheid van 30 km per uur is natuurlijk het verhogen van de verkeersveiligheid. Dat ging in Amsterdam na de invoering in december 2023 niet meteen op. Zo kregen verloskundigen bijvoorbeeld heel wat boetes, als zij snel op een ‘plaats van bevalling’ moesten en wilden zijn. In uiteindelijke cijfers werkt de regel in Amsterdam wel.

30 km per uur voor ‘meer ruimte voetgangers en fietsers’

Nieuws van de Dag-verslaggever Jeroen Holtrop ging gisteren naar Haarlem. Volgens presentator Pim Sedee „met een slakkengang”. Je ziet het verslag van Holtrop in de video hierboven. De Haarlemse wethouder Bas van Leeuwen vertelt hem dat er 132 extra straten een maximumsnelheid van 30 km per uur hebben gekregen. „We doen dat om voetgangers en fietsers meer ruimte te geven. En Haarlem leefbaarder, toegankelijker en vooral veiliger te maken.”

Een man reageert tegen Holtrop: „Het was mij niet bekend. Ik dacht dat dat alleen in Amsterdam was, van Halsema. Is Halsema hier ook burgemeester?” De automobilist geeft toe geen voorstander van max 30 km per uur te zijn. Een ander vindt het „belachelijk”. „Dat is een regel voor Amsterdam. Amsterdam is een grotere stad dan Haarlem. Ik vind dat het in Haarlem niet gedaan hoeft te worden. In Amsterdam zijn veel meer fietsers en voor taxichauffeurs vind ik het ook belachelijk.”

Een vrouw op een bakfiets vindt 30 km per uur wel een goed plan, „al zal het wennen zijn”. Volgens de eerder genoemde wethouder hebben Haarlemmers inspraak in de nieuwe verkeersmaatregel gehad.

‘Netjes 30, wat bén ik aan het doen?’

In de Nieuws van de Dag-studio reageert journalist Coen Grutters van Autovisie op de 30 km per uur en de extra verkeersveiligheid. „Statistisch gezien zal het zeker kloppen, maar het is ook wel weer heel frustrerend. Als men zegt ‘ze rijden er als gekken’, dan was dat hiervoor ook al illegaal. Het punt verkeersveiligheid snap ik heel goed, het is een argument waar je eigenlijk nooit tegenin kunt gaan. Ik ga hier niet zeggen ‘veiligheid boeit me niets’. Hier in Hilversum moest ik net ook een stukje 30. Ik dacht: laat ik eens echt netjes 30 rijden. Je denkt echt bij jezelf: wat bén ik aan het doen?”

Reacties