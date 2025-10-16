Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit is een van de weinige plekken in Nederland waar je goedkoop kunt tanken: hoe kan dat?

Landelijk betaal je rond de 2,05 euro voor een liter benzine, maar er is een plek waar het goedkoper kan: Steenwijk. Daar betaal je vaak nog geen 1,73 euro per liter. Hoe kan het dat de benzine juist op die plek goedkoper is? Nieuws van de Dag-verslaggever Jasmine van Dijk ging op onderzoek uit.

Naast Steenwijk – dat met een prijs van 1,728 euro per liter echt de goedkoopste is – is tanken ook voordeliger in Havelte (1,748 euro per liter) en Koewacht (1,759 euro per liter). In Raalte betaal je dan weer de hoogste prijs, namelijk 2,279 euro per liter.

Zomer- en winterbenzine De benzine die je in de zomer tankt, is heel anders dan de benzine die je in de winter tankt. Er bestaat namelijk zoiets als zomer- en winterbenzine. Tankstations moeten laatstgenoemde vanaf oktober aanbieden, nu dus, tot 30 april. Winterbenzine is op veel vlakken hetzelfde als zomerbenzine, behalve dat er meer butaan aan is toegevoegd. Dat wordt gedaan om ervoor te zorgen dat de benzine beter verdampt bij lagere temperaturen. „Daardoor kan de benzine bij lagere temperaturen even snel ontbranden als in de zomer”, zo legt Paul de Waal van de Bovag uit. „Verder zijn er bepaalde wettelijke normen aan benzine als het gaat om bijvoorbeeld de klopvastheid, om te voorkomen dat je motor gaat ‘pingelen’ als het kouder wordt.”

Goedkoop tanken: hoe kan dat?

Verslaggever Van Dijk noemt Steenwijk het „tankparadijs van Nederland”. Mensen uit de omgeving reizen speciaal om voor de lage prijzen aan de tank, hoort Van Dijk van automobilisten. „We kwamen een tank tegen van 1,86 per liter, 1,80 per liter, en nu 1,72 euro per liter. Ik heb veel benzine nodig, dus ik gooi ‘m even lekker vol.” Pomphouder Richard Fieten kan de lage prijs wel verklaren: „Toen wij hier het tankstation openden, begonnen we met een actie rond lage prijzen. Dat gaf in de omgeving een reactie, waardoor veel andere pomphouders meegingen met onze prijzen.”

Fieten zegt dat er op dit moment een kleine ‘prijzenstrijd’ woedt in Steenwijk. Gerald Meijer, collega-pomphouden van Fieten, heeft zijn eigen verklaring: „Wij zijn waarschijnlijk niet zo hebberig. Daarnaast zijn we een groothandel en doen we zelf de aanvoer en inkoop. We regelen bijna alles zelf.” En de conclusie over de juist hogere prijzen in de rest van Nederland? „Diefstal”, vindt een automobilist.

Meer over de lage tankprijzen zie je in de video hierboven.

