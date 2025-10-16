Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hybride auto’s toch niet zo milieuvriendelijk: ‘Uitstoot is vier keer meer dan gedacht’

Hybride stekkerauto’s zijn de afgelopen jaren flink in populariteit gestegen: je kunt er zuiniger mee rijden én er is minder CO₂-uitstoot. Althans, dat is waar volop mee geadverteerd wordt. In de praktijk blijkt dat laatste echter vies tegen te vallen. Hybride stekkerauto’s stoten op de weg namelijk veel meer uit dan wordt gedacht, zo blijkt uit een analyse van milieugroep Transport & Environment.

Uit berekeningen van modellen die tussen 2021 en 2023 werden verkocht, kwam eerder naar voren dat er bij hybride stekkerauto’s slechts 35 gram CO2 per kilometer uit de uitlaat komt. Dat is meer dan bij een auto met alleen een batterij (0 gram CO2), maar alsnog stukken schoner dan bij benzineauto’s (134 gram).

Vier keer meer uitstoot dan gedacht

Klinkt goed, toch? Maar wanneer de auto’s daadwerkelijk op de weg rijden, blijkt het toch anders te zitten met de uitstoot. De gemiddelde uitstoot van een stekkerhybride ligt dan maar liefst vier keer zo hoog als bij aanschaf op het CO2-label staat, zo blijkt uit metingen bij honderdduizenden auto’s. Dat betekent dat de auto’s een stuk minder milieuvriendelijk zijn dan aanvankelijk werd gedacht.

Deze conclusie sluit aan bij eerdere rapporten van de Europese Rekenkamer en de Europese Commissie. Ook zij concludeerden eerder al dat de uitstoot van hybrides in werkelijkheid veel hoger ligt dan volgens de officiële keuring (WLTP). Tussen 2021 en 2023 blijkt dat gat alleen maar nog meer te zijn gegroeid. Eigenaren blijken de hybrides veel minder vaak in elektrische stand te gebruiken en juist vaker op benzine te rijden.

Uitstoot bij gebruik elektromotor

Daarnaast blijkt dat de uitstoot een stuk hoger ligt als de elektromotor wél wordt gebruikt. Vaak kunnen stekkerhybrides alleen in de stad volledig elektrisch rijden. Op de snelweg, of als het gaspedaal hard wordt ingetrapt, springt de benzinemotor bij. Daardoor verbruikt de gemiddelde stekkerhybride zelfs in de elektrische modus nog 3 liter benzine per 100 kilometer, wat neerkomt op 68 gram CO2-uitstoot per kilometer.

Grote invloed op aanschafprijs hybride auto’s

De Europese commissie heeft al laten weten dat ze deze nieuwe informatie gaan gebruiken bij het berekenen van de emissienormen. Dat kan weer grote invloed hebben op de kosten van een stekkerhybride. In Nederland wordt de bpm, de belasting op nieuwe auto’s, namelijk berekend op basis van de CO2-uitstoot. Over een auto die in 2024 een ‘papieren’ uitstoot van 35 gram CO2 had, zou 737 euro aanschafbelasting moeten worden betaald. Met de nieuwe rekenmethode komt die belasting vanaf 2027 bijna zeven keer zo hoog uit: 4985 euro.

Eerder werd nog bekendgemaakt dat stekkerauto’s juist goedkoper zouden worden en diesel duurder.

