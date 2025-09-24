Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Betrapt! Nieuwe focusflitsers zorgen voor duizenden extra boetes, vooral op deze plek

Iedereen weet dat je achter het stuur geen telefoon mag gebruiken, maar toch maken schrikbarend veel automobilisten zich hier schuldig aan. Daarom zijn er sinds mei speciale focusflitsers actief – en die blijken hun werk goed te doen. In de eerste maanden werden al ruim 12.000 boetes uitgedeeld, zo meldt het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

De allereerste focusflitser werd half mei in Den Haag aangezet en daarna volgden er nog 10 andere locaties.

Focusflitsers hebben hier het vaakst beet

In de periode van mei tot augustus werden er volgens het CJIB zeker 12.466 bekeuringen uitgeschreven. Er bleek met name één traject te zijn waar veel mensen deze overtreding maken, namelijk op de N307 bij Kampen. Hier werden in slechts een paar maanden tijd maar liefst 4130 bekeuringen uitgedeeld.

Hoe werkt een focusflitser? De focusflitser heeft een camera die het vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat kan detecteren. De focusflitser is makkelijk te verplaatsen, waardoor deze op verschillende locaties door heel Nederland ingezet kan worden. Foto’s waarop het systeem een mobieltje in de hand van de bestuurder herkent, worden doorgestuurd naar het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Daar bekijkt een boa de foto’s nog eens. Is het duidelijk dat de bestuurder een mobiel apparaat vast hield? Dan krijgt de kentekenhouder een boete van 430 euro.

Ook op de Lozerlaan in Den Haag was het veelvuldig raak; daar werden 1677 boetes uitgedeeld, gevolgd door de N50 bij Kampen waar 1003 boetes werden uitgedeeld. Volgens het CJIB zijn het aantal boetes voor telefoongebruik achter het stuur flink gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2024.

Minder snelheidsboetes

Het gaat om een toename van bijna 23.000 bekeuringen, een toename die volgens het CJIB deels te maken heeft met de komst van de focusflitsers. Maar waar het aantal boetes voor telefoongebruik achter het stuur flink is gestegen, neemt het aantal snelheidsboetes juist af. Er werden van mei tot augustus bijna 300.000 snelheidsboetes minder opgelegd dan het jaar ervoor. Ook door rood rijden werd minder vaak beboet.

