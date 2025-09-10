Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vakantiegangers opgelet: ANWB waarschuwt voor blokkades in Frankrijk die verkeer ‘lam leggen’

Nederlanders die momenteel in Frankrijk verblijven of vandaag naar Frankrijk willen vertrekken, kunnen maar beter twee keer nadenken. De ANWB waarschuwt voor blokkades door heel Frankrijk, die het verkeer kunnen platleggen. „Wie woensdag 10 september niet per se onderweg hoeft te zijn in Frankrijk, kan de reis beter uitstellen”, aldus de ANWB.

In het hele land worden acties verwacht, die kunnen leiden tot blokkades van onder andere wegen en tankstations. De acties onder de slogan ‘we blokkeren alles’ zijn een aanval op het regeringsbeleid en voorgenomen bezuinigen. Hoewel niet bekend is waar de acties allemaal zullen plaatsvinden, is de zogeheten ‘Bloquons tout’ volgens de Franse autoriteiten slecht georganiseerd en kennen ze weinig structuur.

Het is daarom lastig te voorspellen waar de blokkades precies zullen zijn en wat de impact ervan is op het verkeer. Eén ding is echter wel zeker, en dat is dat reizigers door Frankrijk er last van zullen hebben. Een woordvoerder van ANWB laat weten dat er rekening moet worden gehouden met blokkades van onder andere tolpoortjes en brandstofopslagplaatsen.

„Hulpdiensten zullen niet overal makkelijk kunnen komen. Het is dus lastiger bij pech om ze bij te staan.” Wie toch de weg op gaat, moet zich volgens de woordvoerder goed voorbereiden. „Zorg dat je telefoon goed is opgeladen, neem eten en drinken mee voor onderweg en rijd je benzinetank niet te leeg.”

Gevolgen voor treinreizigers onduidelijk

Daarnaast moeten ook treinreizigers rekening houden met eventuele vertragingen. Vooralsnog rijden de internationale treinen volgens schema. „Maar we weten niet wat er zal gebeuren. We kijken morgen en mochten er blokkades zijn, dan zullen we doen wat we kunnen”, zo laat een woordvoerder van Eurostar weten.

