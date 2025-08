Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Aansluiten in files op Europese wegen naar vakantiebestemmingen

Het is zwarte zaterdag op de Europese wegen richting vakantiebestemmingen en dat betekent ook voor Nederlandse vakantiegangers aansluiten in de files, meldt de ANWB.

Op de Franse Route du Soleil moeten automobilisten rekening houden met 2,5 uur vertraging tussen Lyon en Orange. Wie vervolgens afslaat in de richting van de Spaanse grens mag daar nog eens 2,5 uur bij optellen.

In Oostenrijk is het zeer druk op de Tauernroute van Salzburg naar Villach. Vooral op het eerste stuk stroopt het verkeer zodanig op dat er twee uur vertraging is. Voor de Gotthardtunnel in Zwitserland bedraagt de wachttijd inmiddels anderhalf uur in zuidelijke richting. De Mont Blanctunnel die Frankrijk met Italië verbindt, levert zeventig minuten vertraging op.

Verkeersdrukte op wegen in Duitsland valt mee

De verkeersdrukte in Duitsland valt volgens de ANWB juist mee. Daar zijn veel wegwerkzaamheden, maar die leveren niet meer dan een halfuur extra reistijd op. Alleen tussen Hannover en Hamburg loopt het ernstiger vast, daar moeten de automobilisten rekening houden met een uur extra.

