Geen verplichte, medische rijbewijskeuring bij ADD, ADHD en ASS

Goed nieuws voor mensen met ADHD, ADD en ASS (autisme). Vanaf 1 april 2026 hoeven zij niet langer standaard een medische keuring te ondergaan voor hun rijbewijs. Ook voor mensen die een psychose hebben doorgemaakt wordt het makkelijker: de verplichte wachttijd tot herkeuring wordt teruggebracht van zes naar twee maanden. Volgens het CBR zijn deze keuringen in de praktijk niet effectief, terwijl ze wel veel onnodige drempels opwerpen.

De diagnose ADHD wordt, zeker bij vrouwen, vaak op latere leeftijd gesteld. Toch hoeft dit je rijvaardigheid niet negatief te beïnvloeden, al werd dat tot nu toe wel gedacht. Uit onderzoek van het CBR blijkt dat vrijwel iedereen met alleen ADD of ADHD bij de eerste beoordeling als volledig rijgeschikt wordt verklaard. Slechts één persoon werd in de onderzochte periode daadwerkelijk afgekeurd.

Ook bij mensen met autisme is de uitkomst van de keuring in verreweg de meeste gevallen positief. Toch zijn deze mensen jarenlang verplicht geweest om zich medisch te laten keuren, wat voor stress en vertraging zorgde en extra kosten met zich meebracht. Terwijl de kosten voor het halen van je rijbewijs ook al zijn gestegen. Metro zette op een rij hoe duur het dit jaar is om je rijbewijs te halen.

Hoe duur is een medische keuring?

Een rijbewijskeuring is behoorlijk prijzig. Voor mensen met ADD, ADHD of ASS kan een standaardkeuring al snel tussen de 100 en 200 euro kosten, zeker als er een psychiater aan te pas moet komen of als er aanvullende verklaringen nodig zijn. Dat bedrag komt bovenop de normale kosten voor het aanvragen of verlengen van een rijbewijs. En belangrijker: in de meeste gevallen is die keuring uiteindelijk nergens voor nodig.

Keuringen zijn ‘disproportioneel’

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat noemt deze keuringen daarom “disproportioneel”. Ze leveren weinig tot niets op, maar zorgen wel voor een hoop bureaucratische rompslomp, onzekerheid en ze jagen mensen ook nog eens op kosten. Daarom worden ze afgeschaft. Oorspronkelijk zou dat per 1 januari 2026 gebeuren, maar het CBR had extra tijd nodig om systemen en processen aan te passen. De nieuwe ingangsdatum is nu 1 april 2026.

‘Stigmatiserend, duur en zinloos’

Belangenorganisaties reageren positief op het besluit. Zo noemde de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) de keuring eerder “stigmatiserend, belastend, duur en zinloos”. Ook Impuls & Woortblind, belangenbehartiger voor mensen met ADHD en ADD, pleit al jaren voor afschaffing van de keuringen en steunde actief de politieke motie die hieraan voorafging. Mede door de druk van deze organisaties kwam het onderwerp op de politieke agenda en pakte de Tweede Kamer het uiteindelijk op.

Het CBS stelt dat er voldoende andere manieren zijn om signalen van mogelijk risicovol gedrag op te vangen, zoals meldingen van artsen of politie. Daarmee blijft de verkeersveiligheid volgens hen gewaarborgd.

Wanneer is een keuring wel verplicht?

Dat betekent overigens niet dat medische beoordeling helemaal verdwijnt. In specifieke gevallen blijft het CBR bevoegd om een keuring op te leggen, bijvoorbeeld wanneer daar aanleiding toe is. Denk aan meldingen van huisartsen, specialisten of de politie, bijvoorbeeld na een ongeluk of incident.

Ook bij andere aandoeningen of medicijngebruik die de verkeersveiligheid kunnen beïnvloeden, blijft een beoordeling nodig. Daarnaast wordt er gewerkt aan een nieuw kwaliteitskader voor keuringsartsen, waarin duidelijkere normen komen voor hoe medische rijgeschiktheid wordt beoordeeld. Dat moet zorgen voor een betere, eenduidige aanpak wanneer keuringen wel nodig zijn.

