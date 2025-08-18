Meer files door einde vakantie en wegwerkzaamheden: 

Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Meer files door wegwerkzaamheden en vakantie, maar het wordt nog veel erger

De zomervakantie loopt langzaam op zijn einde. Terwijl gezinnen terugkomen uit Frankrijk of Italië en de scholen in Zuid-Nederland maandag weer beginnen, keren ook de dagelijkse files straks terug. Daarnaast staan op veel plekken in het land nog grote wegwerkzaamheden gepland. Dat kan de spits de komende weken flink verzwaren, waarschuwen zowel Rijkswaterstaat als de ANWB.

De zomer is traditioneel de periode waarin Rijkswaterstaat groot onderhoud uitvoert. Op papier slim, want in juli en augustus zijn de snelwegen gemiddeld een stuk rustiger. Maar dit jaar lopen veel projecten juist door in de periode dat het normale leven weer opstart. Het gevolg: drukte op de weg en extra kans op vertraging. Deze keer niet naar vakantiegebieden toe.

Files door onderhoud op de drukste snelwegen

Wie deze week de weg op gaat, kan het al merken. Grote onderhoudsklussen spelen zich af op de A12, de A44, de A10 en de A27. Niet bepaald onbekende knelpunten: op deze trajecten is het tijdens een normale werkweek vaak al filerijden. Nu komt daar de impact van werkzaamheden bovenop.

De ANWB verwacht dat vooral automobilisten in het zuiden en de Randstad de meeste hinder zullen ervaren. In beide regio’s zijn files sowieso dagelijkse kost, en door de wegwerkzaamheden neemt de druk alleen maar toe.

Toch is er ook goed nieuws: sommige projecten zijn precies op tijd afgerond. Zo is de A27 bij knooppunt Hooipolder in Noord-Brabant sinds maandag weer open. Daar is bewust rekening gehouden met de start van het nieuwe schooljaar.

Steeds meer onderhoud nodig

Wie denkt dat dit een tijdelijk probleem is, komt bedrogen uit. Rijkswaterstaat voorspelt dat de hoeveelheid onderhoud de komende jaren alleen maar zal toenemen. Sterker nog: de organisatie gaat ervan uit dat het aantal werkzaamheden minstens verviervoudigt.

De oorzaken zijn duidelijk: steeds intensiever gebruik van de snelwegen, zwaarder vrachtverkeer en een infrastructuur die op veel plekken simpelweg op leeftijd raakt. Bruggen, viaducten en asfalt zijn ooit aangelegd voor een ander tijdperk en moeten nu versneld worden aangepakt om veilig en toekomstbestendig te blijven.

Files horen er voorlopig bij

Dat betekent dat weggebruikers zich moeten instellen op een toekomst waarin werkzaamheden een vast onderdeel van de spits zijn. Rijkswaterstaat probeert projecten zo veel mogelijk te plannen in rustige periodes, maar dat lukt lang niet altijd. Grote klussen kosten nu eenmaal tijd, en lopen soms maanden door.

Een aantal maanden geleden was het ook al drukker dan ooit op de weg. Dit kwam onder andere door wegwerkzaamheden op de A1, A4, A10 en A12. Sommige automobilisten waren hierdoor wel drie uur langer onderweg, schreef Metro.

Praktische tips voor automobilisten

Om de schade te beperken, kun je als automobilist natuurlijk een aantal dingen doen om je voor te bereiden. Check voor vertrek de verkeersinformatie via apps van de ANWB of Rijkswaterstaat om te zien waar files staan en welke wegen dicht zijn. Soms helpt het al om iets eerder of later te vertrekken, want een half uur schuiven kan flink schelen in reistijd.

Op dagen met grote afsluitingen kan thuiswerken een hoop stress besparen. Moet je wel de weg op? Maak dan gebruik van omleidingen. Ze zijn meestal goed aangegeven en kunnen tijdwinst opleveren, al voelen ze soms langer aan. En wie de mogelijkheid heeft om de trein te pakken, omzeilt de wegwerkzaamheden helemaal.

