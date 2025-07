Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ongeluk met twee bussen en twee auto’s, snelweg A4 richting Amsterdam dicht

De snelweg A4 van Den Haag richting Amsterdam is ter hoogte van Nieuw-Vennep dicht door een ongeluk met twee bussen en twee auto’s, melden de ANWB en Rijkswaterstaat. Ook de A44 die bij Nieuw-Vennep aansluit op de A4 is afgesloten. Volgens de ANWB gaat het om twee bussen van Flixbus.

Het ongeval gebeurde bij knooppunt Burgerveen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zijn er voor zover bekend geen zwaargewonden. Wel zijn enkele mensen met nekklachten door de ambulancedienst nagekeken.

Een woordvoerder van Flixbus laat weten „de oorzaken en gevolgen van het ongeluk” te onderzoeken. Er is vervangend vervoer onderweg om de passagiers van de bussen mee te nemen, aldus Rijkswaterstaat.

Verkeer vanuit Den Haag richting Amsterdam kan volgens de ANWB omrijden via Utrecht, over de A12 en de A2. Rijkswaterstaat verwacht dat de afhandeling tot in de avond duurt.

