ANWB waarschuwt e-rijders: ‘Laden van elektrische auto in buitenland kan je zomaar 230 euro kosten’

Mensen met een elektrische auto kunnen deze zomer voor een onaangename verrassing komen te staan. Het laden bij hotels, restaurants en vakantieparken in het buitenland kan namelijk voor torenhoge rekeningen zorgen, zo waarschuwt de ANWB.

De oorzaak voor zo’n torenhoge rekening ligt niet in de stroomprijs, maar in een zogeheten blokkeertarief. Dit is een tijdsgebonden toeslag die in werking treedt zodra een auto te lang aan de laadpaal blijft hangen. Het is bedoeld om laadpaalkleven te gaan. Soms wordt zo’n tarief direct al geactiveerd, maar vaak ook pas na drie uur.

Schokkende bedragen voor laden elektrische auto in het buitenland

Volgens de ANWB kan het in één dag al flink misgaan. Zij noemen als voorbeeld een Nederlandse vakantieganger die zijn elektrische auto in Italië om 15.00 uur aan een publieke laadpaal hing, om zijn auto er de volgende ochtend om 09.30 uur weer af te halen. Het laden leverde de Nederlander een rekening op van 230 euro.

Handige tips voor een autovakantie met een elektrische auto

Voordat je met je auto naar je vakantiebestemming vertrekt, is het sowieso aan te raden om de volgende voorbereidingsmaatregelen te treffen:

Check vooraf of je laadpas in het buitenland werkt: je Nederlandse laadpas wordt lang niet op elk laadpunt in Europa geaccepteerd. Check dit daarom van tevoren in de app van je laadpasaanbieder. Is het laadpunt daar te zien? Dan is het aannemelijk dat je laadpas daar ook daadwerkelijk wordt geaccepteerd.

Download voor de zekerheid een laadpalen-app: als je een navigatiesysteem hebt, is de kans groot dat je makkelijk een laadpaal kunt vinden, maar als dit niet het geval is, is het verstandig om een app de downloaden die een overzicht van alle laadpalen in Europa geeft, zoals de ANWB onderweg-app.

Check altijd vooraf de kosten van laden in het buitenland: houd er rekening mee dat laden in het buitenland vaak duurder is dan in Nederland. Iedere laadpaalbeheerder mag zijn eigen tarief instellen. Daarnaast zijn er ook laadpalen met een tijdtarief. Je betaalt dan niet (alleen) voor het aantal geladen kWh, maar (ook) per minuut. Check dus áltijd de laadtarieven voordat je je auto aan een laadpaal koppelt. Zo kom je niet voor vervelende verrassingen te staan.

Let op je snelheid: boven de 96 km/u stijgt het energieverbruik van je elektrische auto aanzienlijk. Bij lange reizen is een snelheid van ongeveer 100 km/u daarom voor veel elektrische auto’s een optimaal compromis tussen snelheid en maximaal haalbare actieradius. Mocht je toch sneller willen rijden, dan moet je rekening houden met extra laadmomenten.

