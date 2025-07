Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit wil je weten over zwarte zaterdag (dit weekend)

Dit weekend staat weer een zwarte zaterdag voor de deur. De ANWB verwacht uitzonderlijke verkeersdrukte op Europese wegen. Vertrekkende en terugkerende vakantiegangers zorgen voor overvolle wegen van en naar populaire Europese bestemmingen, waarschuwt de verkeersinformatiedienst. Dit wil je weten.

Vorige week was ook al een zwarte zaterdag.

Wat is zwarte zaterdag?

Zwarte zaterdag is een term die wordt gebruikt voor de drukste dagen van het jaar op de Europese wegen. Die vallen voornamelijk in de zomermaanden, als veel mensen tegelijkertijd op vakantie gaan. Niet alleen zijn er op die dagen lange wachttijden en files, er is ook meer risico op pech en ongelukken.

Volgens verzekeraar Univé stijgt het aantal meldingen van pech op zwarte zaterdagen flink. Veel vakantiegangers vertrekken ’s nachts om files te vermijden, maar dat heeft volgens Henkjan Matthijs (Univé) ook een keerzijde. „Als je urenlang in een warme auto zit, raak je sneller vermoeid. Daardoor neemt je concentratie en reactiesnelheid af, met alle gevolgen van dien.”

Hét reisadvies van de ANWB is om op zwarte zaterdag niet te reizen. Mocht je geen andere keuze hebben, neem dan in ieder geval genoeg eten en drinken mee en laat je auto controleren voor vertrek. Andere tips zijn om later op de dag te vertrekken, een overnachting te plannen en met een tolbadge te reizen, zodat je die ellendige rij met auto’s voor een ticket overslaat.

Let overigens wel op met het gebruik van Flitsmeister, in sommige landen kun je daarvoor een boete krijgen. Welke landen dat zijn, zie je in de video bovenaan dit artikel.

Zwarte zaterdag in Europa

Frankrijk

In Frankrijk geldt 2 augustus dit jaar als zwarte zaterdag, omdat die dag vooral veel inwoners van de regio Parijs op vakantie gaan en de stad verlaten.

De grootste drukte wordt verwacht op de A7 tussen Lyon en Orange, onderdeel van de Autoroute du Soleil. Ook op de aansluitende A9 richting de Spaanse grens lopen automobilisten vertraging op, verwacht de ANWB. Hetzelfde geldt voor de A10 richting Bordeaux en de kustplaatsen in het zuidwesten. Tussen 08.00 en 14.00 uur is het waarschijnlijk het drukst op de Franse wegen.

Duitsland

In Duitsland begint komend weekend in een aantal deelstaten de zomervakantie. Veel vakantiegangers trekken naar bijvoorbeeld Italië en Kroatië. Tegelijk keren ook veel vakantiegangers terug naar het noorden, zegt de ANWB. „Deze combinatie, samen met meer dan 1200 wegwerkzaamheden, veroorzaakt aanzienlijke vertraging.” Vooral rond grote steden als Hamburg, Frankfurt en Neurenberg en op de A8 richting Salzburg worden lange files verwacht.

🚗 Flitsmarathons Ook goed om te weten: volgende week (tussen 4 en 10 augustus) zijn er in meerdere Europese landen zogenoemde flitsmarathons. Automobilisten moeten dus rekening houden met extra verkeerscontroles. De flitsmarathon komt van de Europese politieorganisatie Roadpol. Die trekt samen met Europese politiekorpsen op om snelheidsduivels op de wegen extra aan te pakken. Meer dan 29 landen zijn lid van dit netwerk, waaronder Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Italië. Meestal doet meer dan de helft van de aangesloten landen mee aan de flitsmarathon. Ieder jaar worden tijdens deze dagen tot honderdduizend boetes uitgeschreven.

Oostenrijk en Zwitserland

Vakantiegangers lopen in Oostenrijk en Zwitserland met name vertraging op bij tunnels. In Oostenrijk gaat het om de Tauerntunnel en de Karawankentunnel. In Zwitserland kan de vertraging bij de Gotthardtunnel in beide richtingen oplopen tot ruim twee uur.

Italië

In Noord-Italië loopt het verkeer vooral vast op routes naar de kust en meren. Vooral op de A22, de Brennerautobahn, moet het verkeer zaterdag tussen Bolzano en Verona volgens de ANWB in beide richtingen veel geduld hebben. Ook op de A1/A14 Milaan – Rimini en op de A4 Milaan – Verona – Triëst moet je rekening houden met lange files.

Drukte op zwarte zaterdag in eigen land

De drukte in eigen land wordt vooral veroorzaakt door evenementen, werkzaamheden, grenscontroles met Duitsland en recreatieverkeer. Dit weekend zijn onder meer de Canal Parade in Amsterdam en Festival Solar in Roermond.

Deze wegen zijn afgesloten:

A5 Amsterdam richting Hoofddorp, dicht tussen de knp. Raasdorp en De Hoek (tot 20 augustus)

A5 Hoofddorp richting Amsterdam, tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10 (tot 13 september)

A10 West richting Zaanstad, dicht bij de Coentunnel (tot 15 september)

A27 Breda richting Utrecht, tussen de knp. Gorinchem en Everdingen (tot 4 augustus)

