Aantal autodiefstallen fors gestegen: deze tien modellen zijn het vaakst het doelwit

Er worden in Nederland steeds vaker auto’s gestolen, zo blijkt uit nieuwe cijfers van Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV). In de eerste helft van dit jaar zijn maar liefst 3654 auto’s gestolen, wat een stijging is van 20 procent ten opzichte van vorig jaar. Maar waar worden nu de meeste auto’s gestolen? En welke auto’s zijn het ‘populairst’ onder dieven?

Volgens de VbV gaan criminelen steeds gehaaider te werk. Ze hebben sluwe trucjes en apparatuur waarmee ze auto’s relatief makkelijk kunnen stelen, wat verklaart waarom het aantal autodiefstallen fors gestegen is. Zo bestaat er een apparaatje waarmee dieven een stekker in de koplamp steken, waarna de motor start en ze kunnen wegrijden.

Dieven hebben het ook steeds vaker voorzien op duurdere auto’s. Hierdoor is de gemiddelde schade per gestolen auto die wordt gemeld bij verzekeraars gestegen met 30 procent, waardoor deze nu ligt op 17.500 euro. De totale schadelast is gestegen met 60 procent tot 64 miljoen euro.

Aantal autodiefstallen gestegen, minst veilig in deze steden

Maar waar is je auto nu het minst veilig? Als we de cijfers moeten geloven is dat in Eindhoven, gevolgd door Amsterdam en Den Haag. Maar hier moet volgens de VbV wel een belangrijke kanttekening bij worden geplaatst: de geregistreerde plaats van diefstal komt namelijk niet altijd overeen met de werkelijke locatie van diefstal. Zo komt het voor dat lease- en verhuurmaatschappijen vaak het bedrijfsadres opgeven als diefstallocatie in plaats van de daadwerkelijke plek waar de auto is ontvreemd.

Onlangs schreef Metro ook a over gehackte autosleutels en bij welke sleutels dat ‘relatief simpel’ zou zijn.

Welke auto’s worden het vaakst gestolen?

De Toyota RAV4 is het meest geliefd onder dieven. Het model werd dit jaar maar liefst 232 keer gestolen. Ook de Kia Sportage blijkt populair: het aantal diefstallen van dit model verviervoudigde van 19 naar 82 keer. Hieronder kun je een top 10 zien van de modellen die het vaakst gestolen werden:

1. Toyota RAV4 (2019 – )

2. Kia Sportage (2021 – )

3. Toyota C-HR (2016 – 2024)

4. Volkswagen Polo (2017 – )

5. Fiat 500 (2015 – )

6. Mercedes-Benz A-klasse (2018 – )

7. Volkswagen Golf VII (Hatchback)

8. Toyota Corolla Cross

9. Ford Kuga

10. Hyundai Tucson

Waar belanden de gestolen auto’s uiteindelijk?

Maar wat gebeurt er nu met al deze gestolen auto’s? Volgens de VbB worden de auto’s steeds vaker in een container verscheept naar landen als Ghana. De containers zouden daar amper worden gecontroleerd en hybride auto’s zijn in Afrika erg in trek. De VbV kan door zogeheten telematica voertuigen uitlezen, waardoor een fabrikant van een afstand kan zien waar een auto is. Hierdoor weten ze dat er nu ruim 200 gestolen auto’s rondrijden in Ghana.

De kans dat de Nederlandse autobezitters hun auto nog terugzien is klein: het terughalen is lastig en kostbaar. Gelukkig werden dit jaar ruim 7000 voertuigen teruggevonden, waarvan de meeste in Nederland. Buiten Nederland doken de voertuigen ook veel op in Duitsland, België, Bulgarije en Polen.

