Ruim de helft van de Nederlanders stapt weleens dronken op de fiets, terwijl dat niet mag

Fietsen met een slok te veel op: het mag niet, maar tóch doet 52 procent van de Nederlanders het weleens, zo blijkt uit een onderzoek van Univé. En dat is niet alleen levensgevaarlijk, maar het kan je ook een fikse boete of een rijverbod opleveren. Daarom hier nog even een opfrisser van de regels.

Waar de meeste mensen het risico niet willen nemen als ze met de auto zijn, blijken veel mensen daar op de fiets makkelijker over te denken. Uit een rondvraag onder 1000 Nederlanders blijkt dat ruim de helft weleens op de fiets is gestapt terwijl ze wisten dat ze meer dan de toegestane hoeveelheid van twee glazen alcohol hadden gedronken. Onder mannen is dit aandeel zelfs 2 op de 3.

Dronken op de fiets? Hoger ongevalsrisico

Bijna de helft van de Nederlanders denkt nog veilig te kunnen fietsen na het drinken van twee alcoholhoudende drankjes. 3 op de 4 mensen die weleens met een slok te veel op hebben gefietst, vinden dat ze dit ook daadwerkelijk veilig kunnen doen. Onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeer (SWOV) laat echter een heel andere werkelijkheid zien: het ongevalsrisico onder fietsers stijgt bij een hoger bloedalcoholgehalte.

Wist je trouwens dat fietsen dementie op afstand kan houden?

Gevaarlijke situaties

De zelfoverschatting in zulke situaties gaat vrij ver. 39 procent van de mensen die vinden dat de risico’s van fietsen onder invloed worden onderschat, denkt dat zij zelf wél in staat zijn om dronken veilig te fietsen.

Dat terwijl bijna 1 op de 3 Nederlanders aangeeft dat ze een gevaarlijke situatie op de fiets mee hebben gemaakt als gevolg van overmatig alcoholgebruik, door zichzelf of door een ander. Bijna een kwart van de Nederlanders ziet dronken op de fiets stappen als ‘normaal’. Toch geeft 53 procent aan dat er strengere controles moeten komen op alcoholgebruik onder fietsers, zoals een blaastest.

Gevaar voor zichzelf, maar ook voor anderen

Monique Anbergen, directeur Univé Schade & Her, is geschrokken van de antwoorden. „Het is zorgwekkend dat zij bekend zijn met de risico’s en van mening zijn dat deze onderschat worden, terwijl ze alsnog onder invloed op de fiets aan het verkeer deelnemen. De invloed van alcohol geldt voor alle weggebruikers, dus ook voor fietsers. Ook bij hen zorgt zelfs één glas alcohol al voor lagere concentratie en tragere reacties, wat leidt tot een verhoogd risico in het verkeer. Daarmee kunnen ze een gevaar vormen voor zichzelf, maar ook voor anderen op de weg.”

Anbergen pleit daarom voor meer bewustzijn van de gevolgen van alcohol in het verkeer, waarbij ook fietsen onder invloed niet langer als normaal geldt.

Dronken op de fiets? Hier een opfrisser van de regels

Maar hoe zit het ook alweer precies met de regels? Net als dat het strafbaar is om in een auto te rijden onder invloed, geldt dat ook voor fietsen. Als fietser mag je ongeveer twee glazen alcohol drinken, wat overeenkomt met 0,5 promille. Drink je meer dan deze toegestane hoeveelheid, dan kun je een bekeuring of een rijverbod krijgen. De hoogte van de bekeuring hangt af van het alcoholpromillage in je bloed en of je ook gevaarlijk rijgedrag vertoont. Daarnaast is fietsen onder invloed van alcohol ook geen gering feit: het is een misdrijf en levert je naast een boete ook een strafblad op.

