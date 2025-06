Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Thuisblijven is de tip tijdens verkeershel rond NAVO-top: ‘Het had gewoon in Brussel gekund’

Voor wie dacht dat het qua verkeer wel mee zou vallen tijdens en rond de NAVO-top: dat valt het niet. Het is niet alleen druk rond Den Haag, de hele Randstad wacht een soort verkeershel. Nieuws van de Dag legde gisteravond uit hoe dat zit. En waarom is die top niet in ‘gewoon in Brussel’?

De NAVO-top wordt dinsdag en woensdag gehouden in het World Forum in Den Haag. Naar verwachting zijn zo’n 45 staatshoofden en regeringsleiders aanwezig, waaronder president Donald Trump van Amerika (met duizend ‘man’ personeel en eigen gepantserde limousines in het vliegtuig). Dan zijn er ook nog bijna honderd ministers en zesduizend delegatieleden present. Bovenaan de vergaderagenda staat de geplande verhoging van het defensiebudget van de lidstaten naar 5 procent.

De Oekraïense president Zelensky komt ook naar de NAVO-top. Hij prikt echter alleen een vorkje mee als gast van koning Willem-Alexander en koningin Máxima in Paleis Huis ten Bosch.

NAVO-top heeft nogal wat consequenties

Al die staatshoofden bij elkaar verzameld, heeft nogal wat gevolgen. Zeker voor de directe regio. Een paar voorbeelden: pakketjes worden tijdelijk niet bezorgd, supermarkten bezorgen ook niet en omwonenden moeten hun dagelijkse krantje een week lang ophalen. 27.000 medewerkers van de politie staan voor een veiligheidsoperatie die voor Nederland ongekend is.

‘De Randstad gaat op slot’

Je krantje even ergens anders opsnorren, klinkt nou niet als een echt wereldprobleem. Maar het verkeer, daar kan wel bij worden gesteld dat er sprake is van een ‘infarct’. Koen Nederlof, verslaggever mobiliteit van De Telegraaf, schoof bij Nieuws van de Dag aan om over de gevolgen van de NAVO-top te praten. Je ziet hem in de video hierboven. „Hoe erg wordt het?”, vraagt presentator Thomas van Groningen.

Nederlof: „De Randstad gaat op slot, daar komt het ongeveer op neer. Er gaan een aantal snelwegen helemaal of gedeeltelijk dicht, net als een aantal regionale en provinciale wegen.” De A5 bij Amsterdam is bijvoorbeeld dicht, maar ook de gehele verkeersader tussen de hoofdstad en Den Haag (in die richting), de normaal zo drukke A4. De gevolgen op de wegen in die hele regio zullen duidelijk zijn: filerijden en nog eens filerijden.

⛔ Extinction gaat lege weg blokkeren Extinction Rebellion (XR) wil maandag snelweg A44 blokkeren. De weg is die dag afgesloten voor normaal verkeer, omdat hij volledig is gereserveerd voor delegatieleden die naar de NAVO-top gaan. Met de voorgenomen blokkade wil XR de regeringen van NAVO-lidstaten oproepen er „alles aan te doen om de verergering van de klimaat- en ecologische crisis te stoppen”.

Het beste advies tijdens de NAVO-top

Hoewel de NAVO-top dinsdag en woensdag is, heeft het verkeer er volgens Koen Nederlof vanaf zondagmiddag al last van. Dat heeft te maken met tal van voorbereidingen. Het advies van Nederlof: blijf thuis, ga thuis werken. Zelf heeft hij ook met afgesloten wegen te maken: „Mijn schoonouders passen op dinsdag altijd op. Die moeten uit Leiden komen en dat gaat dus niet lukken. Er zijn heel veel dorpen waar je gewoon niet uit kunt.”

Nieuws van de Dag reisde ook nog naar Brussel, waar Telegraaf-correspondent Alexander Bakker huist. Brussel vormt het hart van de Europese politiek, dus waarom is die NAVO-top gewoon niet daar? In de video legt Bakker dat uit. Wat duidelijk is: de vergaderzaal in het World Forum in Den Haag is exact zo nagebouwd als de zaal in Brussel. Bakker: „Ik denk dat zelfs de stoelen en tafels tot op de millimeter nauwkeurig op dezelfde plek staan.” Het gebouw in België ligt op een kilometer afstand van het vliegveld, dus wat dat betreft had de top daar prima gekund. Ter vergelijking met de Randstad: „Je had in elk geval niet half België hoeven afsluiten.”

