Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Veel jongeren en ouders onwetend over risico’s opgevoerde e-bike

Jongeren die rondrijden op een opgevoerde e-bike lopen niet alleen fysiek gevaar, maar riskeren ook forse financiële en juridische gevolgen. Toch zijn die risico’s bij veel jongeren en hun ouders nauwelijks bekend. De schade, die kan oplopen tot tienduizenden euro’s, wordt niet vergoed als een e-bike opgevoerd is.

Dat blijkt uit een peiling van Ipsos I&O, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), onder vijfhonderd jongeren tussen de 12 en 24 jaar met een e-bike en vierhonderd ouders van jongeren uit diezelfde leeftijdsgroep. De peiling is uitgevoerd in het kader van de campagne ’t Kan hard gaan, waarin het ministerie samenwerkt met onder andere de ANWB, TeamAlert, de RAI Vereniging en Veilig Verkeer Nederland.

Opgevoerde e-bike

Uit het onderzoek komt naar voren dat ongeveer één op de tien jongeren aangeeft een opgevoerde e-bike of fatbike te gebruiken. In veel gevallen betekent dat dat de fiets sneller kan rijden dan de wettelijk toegestane 25 kilometer per uur. De helft van deze jongeren zegt zelfs dat hun fiets meer dan 35 kilometer per uur kan halen. Voor dat soort fietsen gelden wettelijke regels zoals helmplicht, een minimumleeftijd, een rijbewijsplicht en verplichte WA-verzekering. Over de fatbike is al veel ophef ontstaan, vanwege de ernstige ongelukken. Daarom besloten fabrikanten een ‘skinny bike‘ te introduceren, een e-bike met dunnere banden.

Toch is de bewustwording hierover laag. 4 op de 10 jongeren weten niet dat ze niet verzekerd zijn bij een ongeluk met een opgevoerde e-bike. Slechts een kleine meerderheid is zich ervan bewust dat zij in dat geval mogelijk zelf aansprakelijk zijn voor de schade.

Ouders kunnen ook aansprakelijk zijn

Ook ouders onderschatten de risico’s: 80 procent weet dat hun kind bij gebruik van een opgevoerde fiets onverzekerd is, maar slechts 9 procent denkt dat hun kind ook aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade, zelfs als die het ongeluk niet veroorzaakt heeft. Ook de bestuurder van een opgevoerde e-bike kan in juridische zin aansprakelijk zijn, en in sommige gevallen ook de ouders, bijvoorbeeld als het kind jonger is dan veertien jaar of als zij wisten van de opgevoerde status van de fiets en geen actie ondernamen.

Daarnaast schatten veel jongeren de kans op strafrechtelijke gevolgen laag in. Van de jongeren met een opgevoerde e-bike denkt 63 procent dat de kans op een boete klein is. Voor 84 procent geldt dat ook voor het risico op een strafblad. Toch zijn deze risico’s wel degelijk reëel.

De boete voor het rijden op een niet-goedgekeurd voertuig bedraagt 320 euro. Jongeren boven de 12 jaar kunnen bovendien een strafblad krijgen, en bij herhaaldelijke overtredingen mag de politie de e-bike in beslag nemen.

Risico’s kunnen jongeren aanzetten tot gedragsverandering

Wel blijkt uit de peiling dat de risico’s jongeren kunnen aanzetten tot gedragsverandering. Driekwart van alle ondervraagde jongeren geeft aan dat het gevaar van onverzekerd rijden voor hen een reden is om hun fiets niet op te voeren. Onder jongeren die al een opgevoerde e-bike hebben, zegt 58 procent zelfs dat zij overwegen de snelheid weer terug te draaien.

Om jongeren en ouders te ondersteunen, heeft het ministerie samen met partners een E-bike Reality Checklist opgesteld. Die bevat informatie over de wettelijke regels, de risico’s van opvoeren, en hoe een opgevoerde e-bike te herkennen is. De checklist roept ouders ook op om met hun kind in gesprek te gaan over de mogelijke gevolgen.

Over de campagne

De campagne ’t Kan hard gaan is gericht op jongeren en hun ouders, en wordt verspreid via onder meer radio, sociale media en posters in de openbare ruimte. De overheid wil hiermee voorkomen dat jongeren onbedoeld op een illegale en gevaarlijke manier deelnemen aan het verkeer, met alle gevolgen van dien.

Reacties