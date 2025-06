Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel jongeren appen achter het stuur, ondanks boete van 430 euro

Van alle Nederlanders die weleens achter het stuur kruipen, gebruiken jonge automobilisten hun telefoon het vaakst tijdens het rijden. Het gaat daarbij, blijkt uit onderzoek van Independer, om zo’n 37 procent van de automobilisten tussen 18 en 29 jaar. Zij appen weleens achter het stuur.

28 procent van die groep kijkt soms zelfs video’s of scrolt over socialmediapagina’s tijdens het rijden. En scrollen doet weinig goeds met je brein, zéker niet tijdens het rijden, schreef Metro onlangs.

Jongeren appen het vaakst achter het stuur

Hoewel jongeren dus vaker appen achter het stuur, komen de 30-plussers er ook niet goed vanaf. Zij maken zich het vaakst schuldig aan bellen tijdens het rijden, met de telefoon aan hun oor. Handsfree bellen is namelijk wel toegestaan.

Of het nou bellen of appen is, beide dingen kunnen tot levensgevaarlijke situaties leiden in het verkeer. Michel Ypma, verzekeringsexpert bij Independer: „Als je daardoor een ongeluk veroorzaakt, kan dat ook ernstige financiële gevolgen hebben. Verzekeraars kunnen het namelijk als reden zien om niet uit te keren. Als je bij iemand blijvend letsel veroorzaakt, dan kun je tienduizenden of zelfs honderdduizenden euro’s aan letselschade voor eigen rekening krijgen. Helemaal als het slachtoffer blijvende invaliditeit oploopt na het ongeluk.”

Ongeluk tijdens appen achter het stuur

Als je je telefoon gebruikt achter het stuur, kun je daar een boete van 430 euro voor krijgen. Maar veroorzaak je een ongeluk terwijl je je telefoon gebruikt in de auto? Dan kan dat weleens het duurste appje van je leven worden. Als je iemand aanrijdt die daarbij letsel oploopt, kan dat je flink wat kosten. Denk bijvoorbeeld aan smartengeld, de medische kosten voor operaties of onderzoeken en zelfs mogelijk een vergoeding voor inkomensverlies.

En daar komt nog bij dat vier grote verzekeraars (Interpolis, Centraal Beheer, FBTO, Inshared) sinds 1 december 2024 hun polisvoorwaarden hebben aangepast. Veroorzaak je een ongeluk terwijl je appt achter het stuur, dan draai je zelf op voor de schade.

Focusflitser levert je boete op

Het is voor de politie niet altijd even makkelijk om te zien wie nou wel of niet telefoneert achter het stuur. Daarvoor zijn nu focusflitsers in gebruik: een flitser met een camera die het vasthouden van een elektronisch apparaat kan detecteren. De eerste flitser is nu actief in Den Haag, maar in de komende maanden wordt deze techniek op meer locaties in Nederland uitgerold.

„Even snel een appje sturen of bellen met een telefoon aan je oor lijkt onschuldig, maar kan enorme gevolgen hebben. Niet alleen voor het slachtoffer maar ook voor de bestuurder. Verzekeraars geven een duidelijk signaal door strengere polisvoorwaarden, maar ook de overheid is met de focusflitsers hard bezig om dit gevaarlijke verkeersgedrag tegen te gaan. Laat je telefoon links liggen en houd je aandacht in het verkeer. We willen allemaal dat iedereen veilig thuis komt”, aldus Ypma.

