Citroën waarschuwt voor dodelijke airbag: deze modellen mogen de weg niet meer op

Autofabrikant Stellantis roept in Nederland ruim 33.000 Citroëns terug. Het gaat om auto’s met een gevaarlijke airbag. Om precies te zijn de Citroën C3 en DS3. Bestuurders mogen hun auto niet meer gebruiken tot de airbag vervangen is.

De aanleiding hiervoor is een ongeluk vorige week in Frankrijk. Een vrouw kwam om het leven toen de airbag van haar Citroën C3 bij een ongeluk in Reims ontplofte. Het onderdeel dat ontplofte, was van het Japanse bedrijf Takata. In België zijn ook tienduizenden auto’s getroffen. Daar geldt nog geen verbod om te rijden, maar dat kan snel veranderen.

Grote terugroepactie in Europa

De terugroepactie geldt voor de Citroën C3 en DS3, gebouwd tussen 2009 en 2019. In totaal moeten 441.000 auto’s in Europa naar de garage. Ook in België, Duitsland en Frankrijk worden veel auto’s teruggeroepen.

Citroën vraagt alle bestuurders om hun auto onmiddellijk te laten nakijken bij een erkende garage. Daar wordt de airbag gratis vervangen.

Al eerder ongelukken met Takata-airbags

Het probleem met Takata-airbags is niet nieuw. Al in 2014 kwamen de eerste meldingen binnen. De airbag kan na verloop van tijd spontaan ontploffen. Dat komt doordat het gas in de airbag slecht tegen hitte en vocht kan.

Bij een klap kan metaal met hoge snelheid door de auto vliegen. Dat kan ernstige of dodelijke verwondingen veroorzaken. Wereldwijd vielen al tientallen doden en honderden gewonden. Takata leverde airbags aan veel automerken, zoals Honda, Toyota, Volkswagen, Ford en BMW. Het bedrijf ging in 2017 failliet.

Tweede dode in Frankrijk

Op 11 juni gebeurde opnieuw een dodelijk ongeval in Frankrijk. Een vrouw overleed toen de airbag van haar Citroën C3 uit 2014 ontplofte. Het is het tweede dodelijke incident op het Franse vasteland.

De Franse overheid wil dat alle risicomodellen van de weg verdwijnen. Tot nu toe mochten mensen nog met hun auto blijven rijden als ze een afspraak maakten. Nu geldt een ‘stop drive’-maatregel: de auto mag niet meer gebruikt worden tot de airbag is vervangen.

Rijd jij een Citroën C3 of DS3?

Heb jij een Citroën C3 of DS3 van tussen 2009 en 2019? Controleer dan zo snel mogelijk of jouw auto getroffen is. Dat kan via de website van Citroën of de RDW.

Is jouw auto onderdeel van de terugroepactie? Rijd er dan niet meer mee. Maak een afspraak bij een garage om de airbag gratis te laten vervangen.

