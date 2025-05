Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Politie waarschuwt motorrijders met dit mooie weer: ‘Wij geven liever geen slecht nieuws’

Met dit prachtige weer trekken scooter- en motorrijders er massaal op uit en dat ziet de politie terug in het aantal meldingen dat ze krijgen. Op Facebook trekt de politie van Dordrecht daarom aan de bel: zij waarschuwen voor de gevaren van het niet dragen van de juiste kleding en geven daarbij een aantal schrijnende voorbeelden.

„Afgelopen weekend was het eindelijk weer mooi weer”, zo begint de politie de Facebookpost. „Dit zagen wij ook op de weg. Veel motorfietsen en scooters werden weer uit de schuur gehaald, opgepoetst en zomer-klaar gemaakt.” In principe niks mis mee, ware het niet dat de politie tegelijkertijd een stijgende lijn ziet in het aantal ongevallen met brom en motorfietsen.

Brief van de politie ontvangen? Om déze reden moet je extra waakzaam zijn.

Niet de juiste kleding of papieren

Deze meivakantie kwamen er opvallend veel meldingen binnen. „Wij werden zeven keer opgeroepen om ter plaatse te gaan naar een ongeval waarbij een motor/bromfiets betrokken was.” En daarbij hebben ze een zorgwekkende trend ontdekt: de bestuurders blijken namelijk vaak niet de juiste kleding te dragen óf over de juiste papieren te beschikken. „Wij zagen dat sommige bestuurders en bijrijders geen beschermende kleding droegen, tevens had één van de opzittenden zijn helm niet goed bevestigd en tijdens zijn val is de helm afgegaan. Opvallend was dat de meeste bestuurders geen juist rijbewijs hadden voor dit motorvoertuig.”

Politie waarschuwt motorrijders

De bestuurders en bijrijders kwamen er niet zonder kleerscheuren vanaf. „Als gevolg van de ongelukken, zagen wij dat de slachtoffers zwaar, en soms blijvend, letsel hadden opgelopen. Ook zagen wij dat slachtoffers zwaar gewond en niet aanspreekbaar naar het ziekenhuis werden gebracht. Wij hebben daarom meerdere malen slecht nieuws moeten brengen aan zijn of haar familie”, zo schrijft de politie. „Let dus alsjeblieft op elkaar en jezelf. Wij geven liever geen slecht nieuws.”

Belangrijke tips voor motorrijders

Mocht je van plan zijn om er één deze dagen op uit te gaan met de motor, doe je er goed aan om de volgende richtlijnen op te volgen:

Draag een motorhelm die comfortabel zit en voldoet aan de ECE-norm.

Controleer of de sluiting van de helm nog goed werkt.

Houd het vizier van je helm schoon en krasvrij. Een nieuw vizier is vaak ook los te koop.

Zorg dat de zool van je laarzen is voorzien van grip en werk losse veters weg.

Draag een motorpak met protectoren met Europees keurmerk.

Daarnaast is het volgens de ANWB verstandig om deze drie belangrijke tips tijdens het rijden op te volgen, om zo ongelukken te voorkomen:

Zorg dat je zichtbaar bent: rijd overdag met dimlicht.

File? Wees alert op weggebruikers die van rijstrook wisselen (ook zonder richtingaanwijzer). Rijd zelf maximaal 10 km/uur sneller dan het overige verkeer.

Scan de weg voor je, de zijwegen en uitritten.

Eerder schreven we ook deze stukken over de politie:

Reacties