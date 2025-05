Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ellende door werk aan de weg: ‘Normaal om vier uur thuis, nu om half zeven’

Het is in het land weer raak vandaag door werk aan de weg. Zo is het door een wegafsluiting van de A12 tussen Veenendaal en Utrecht vanmorgen druk op de omleidingsroutes. Ook op maandag en dinsdag zorgde dat daar al voor drukte. Werk aan de weg is natuurlijk hartstikke nodig, maar waarom is alles tegelijk?

A1, A4, A10, A12: overal zijn omleidingen en lange vertragingen. Nieuws van de Dag ging gisteren de weg op (met de nodige vertraging, zoals zoveel verkeersdeelnemers in deze tijd meemaken).

Metro schreef vorige week nog over het werk aan de weg met de vraag: waarom zijn die wegwerkzaamheden zo vaak in het weekend? Dat is natuurlijk regelmatig zo, maar momenteel is het alle dagen van de week raak. Voor wie de weg op moet: Rijkswaterstaat houdt een overzicht van het werk aan de weg bij.

https://twitter.com/RWSverkeersinfo/status/1922539337066955108

Werk aan de weg zorgt voor drukte

Op de A1 vanuit Apeldoorn richting Amersfoort stond vanmorgen rond 07.15 uur 10 kilometer file, wat leidde tot een vertraging van bijna een half uur. Op de A15 tussen Nijmegen en Gorinchem was er langzaamrijdend en stilstaand verkeer over een lengte van 13 kilometer met een vertraging van bijna een half uur.

Aan de A12 tussen Veenendaal en Utrecht wordt sinds vrijdagavond gewerkt. De weg is in de richting van Utrecht tot maandag 19 mei 5.00 uur dicht voor al het verkeer. Over een lengte van 30 kilometer krijgt de weg onder meer stiller asfalt. Verkeer kan omrijden via de A30, A1 en A27, en via de A50, A15, A2 en A27.

En zo kunnen we voor de komende tijd nog wel even doorgaan (zie dat overzicht dus).

Ritje van klein half uur werd twee uur

Nieuws van de Dag (SBS6) nam gisteren een kijkje op de A1, in de buurt van de Amsterdamse Ring A10. Verslaggeefster Suzette Nesselaar – je kunt haar ervaringen in de video hierboven zien – belandde zelf ook in de drukte door het werk aan de weg: „We werden de dupe van de wegwerkzaamheden. Onze rijtijd van een klein half uurtje werd twee uur.”

We doet het liever nu en dat we het goed op elkaar kunnen afstemmen, dan dat er straks ongepland wegen dicht moeten vanwege te veel schade.

Een man bij een tankstation legde zich bij de drukte neer, maar verzuchtte: „Normaal ben ik om 16.00 uur thuis, nu om 18.30 uur. Ik ben maar een hapje gaan eten.” De automobilist ziet liever dat al het werk aan de weg ’s nachts gebeurt.

Veel wegen aan groot onderhoud toe

Maar waarom is dat dan niet zo? Of meer verspreid in plaats van alles tegelijk? Korte tijd veel ellende is beter dan uitsmeren over langere tijd, zo is de gedachte van Rijkswaterstaat; én het is simpelweg hard nodig. Verkeersmanager Niels van den Brink: „Er zijn veel wegen in Nederland aan groot onderhoud toe. Het asfalt, de bovenlaag maar ook daaronder, moet echt onderhouden worden. We doet het liever nu en dat we het goed op elkaar kunnen afstemmen, dan dat er straks ongepland wegen dicht moeten vanwege te veel schade.”

Veel sterkte: de A4, A10-zuid en A10 coentunnel komen er nog aan.

