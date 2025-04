Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Een dure les: hoogte van boetes blijft stijgen, zoveel betaal je nu

Schrik jij je ook een hoedje bij het openen van een verkeersboete? Je bent zeker niet de enige. Boetebedragen rijzen de pan uit, en sinds kort zijn ze opnieuw verhoogd. Wat ooit bedoeld was als waarschuwing, voelt tegenwoordig steeds vaker als een flinke aanslag op je portemonnee.

Wat is er toch aan de hand met die torenhoge verkeersboetes? Zijn we met z’n allen ineens massaal te hard gaan rijden, of is er iets anders aan de hand?

Duurdere verkeersboetes

Je hebt het je niet ingebeeld als je het idee hebt dat de prijzen van boetes zijn gestegen. Sinds februari 2025 zijn de boetebedragen een stuk omhooggegaan. Alle boetes zijn in vergelijking met vorig jaar 3,2 procent hoger dan voorheen; ongeveer tien euro. Dat klinkt misschien niet overweldigend, maar de prijzen van de verkeersboetes gaan elk jaar weer een stuk omhoog. Het bedrag van de administratiekosten, negen euro, blijft wel gelijk.

In 2020 werd al aangekondigd dat de verkeersboetes duurder werden. Toen gingen de verkeersboetes met 2,7 procent omhoog in prijs. In 2023 was dit 8 procent en in 2024 zijn de boetebedragen zelfs met 9 procent omhooggegaan en werden ze al duurder dan ooit. Het verhogen is tot nu toe nog niet gestopt. De reden voor deze stijging is vooral inflatie, ook dit jaar is dat het geval. Niet alleen gaat hierdoor meer geld naar het Rijk, maar in 2024 zijn sommige boetes bijvoorbeeld veel duurder geworden om de ernst van sommige overtredingen te benadrukken, zoals onnodig links rijden.

Reacties op de verhoging

Deze verhoging van verkeersboetes wordt ook door het OM niet toegejuicht. In september vorig jaar drong het OM er bij het kabinet nog op aan om sommige verkeersboetes juist te verlagen, zo meldde het Parool. Zo zag het OM een verlaging van 30 procent van de boetes voor een aantal veel voorkomende verkeersovertredingen als een betere optie, zoals iets te hard rijden of bellen achter het stuur. Zo hielden ze er rekening mee dat burgers de sterk gestegen boetebedragen op een gegeven moment niet meer ‘zouden pikken’.

Ook zag de top van het OM „afnemend draagvlak voor de toenemende hoogte van geldboetes”. „Een lichte verkeersovertreding wordt inmiddels net zo hoog beboet als serieuze strafzaken”, zei het OM. Zo is de boete voor het parkeren op een parkeerplaats voor gehandicapten zelfs duurder dan de boete voor (lichte) mishandeling.

Waar gaat het geld precies heen?

Het geld dat je betaalt voor een verkeersboete, gaat grotendeels naar de overheid. In 2024 kwam er zelfs meer dan 900 miljoen binnen aan verkeersboetes, zo’n 100 miljoen meer dan verwacht. Hierbij speelde mee dat het bedrag voor een boete fors was verhoogd. Die 900 miljoen gaat naar de schatkist. De opbrengsten uit verkeersboetes vormen dus een aanzienlijke bron van inkomsten voor de overheid, die worden ingezet voor algemene overheidsuitgaven.

Ook dit jaar heeft het kabinet heeft dan ook extra geld nodig, en het verhogen van boetebedragen is een vrij eenvoudige manier om extra inkomsten te binnen te halen. Vanaf 2028 hoopt het kabinet jaarlijks zo’n 59 miljoen op te halen via verkeersboetes.

Zijn de boetes wel rechtvaardig?

Deze stijgende boetebedragen zijn niet alleen bedoeld om verkeersveiligheid te bevorderen, ze vullen ook de staatskas. Maar is het wel rechtvaardig dat de overheid de verkeersboetes verhoogt om bijvoorbeeld een begrotingsgat te dichten? Het inzetten van boetes om begrotingstekorten te dichten, noemde Dilan Yeşilgöz vorig jaar nog, als minister voor Justitie en Veiligheid, als een belangrijk punt.

De Erasmus Universiteit stelde deze vraag aan Elena Kantorowicz-Reznichenko, hoogleraar Quantitative Empirical Legal Studies. Kantorowicz-Reznichenko vond het niet wenselijk en legaal om boetes te verhogen als extra zakcentje voor de staat: een boete mag alleen worden verhoogd als dit beter past bij de ernst van de overtreding of beter helpt bij de ontmoediging van individuen en dus niet om een begrotingsgat te vullen.

Toch zag Kantorowicz-Reznichenko er ook een aantal voordelen in: „Het idee dat de kosten van handhaving gedekt worden door overtreders (waar de handhaving op is gericht) in plaats van door belastingbetalers, is aantrekkelijk.”

Overtredingen met prijzige boetes

Sommige boetes zijn inmiddels zó fors verhoogd, dat je wel twee keer nadenkt voordat je een overtreding begaat. Denk bijvoorbeeld aan:

Rijden met je telefoon in de hand: 430 euro

Bumperkleven: vanaf 380 euro, oplopend tot wel 900 euro

Verkeerd inhalen: 310 euro

Geen voorrang verlenen aan rechts: 310 euro

Onnodig geluid veroorzaken (zoals toeteren): 310 euro

Een kruispunt blokkeren: 310 euro

Fout parkeren op een algemene gehandicaptenparkeerplaats: 380 euro

Fout parkeren op gehandicaptenparkeerplaats die gereserveerd is voor een voertuig: 500 euro

Maar ook deze overtredingen kosten je waarschijnlijk meer dan je denkt:

Onleesbare kentekenplaat: 180 euro

Overtreding milieuzone: 120 euro

Negeren rood kruis: 280 euro

Onnodig links rijden op een autoweg of autosnelweg: 280 euro

Stil staan op een trottoir: 120 euro

Uiteraard krijg je ook een boete als je te hard rijdt. De hoogte van die boete ligt aan het aantal kilometers dat je te hard rijdt, en in welke zone je dat doet. Toch lopen deze bedragen al snel op. Rijd je namelijk vijf kilometer te hard? Dan betaal je 33 euro. Maar wordt dit tien kilometer? Dan betaal je al zo’n 81 euro als boete, en dit bedrag loopt alleen maar op.

