In steeds meer steden staan parkeerplaatsen onder druk, maar we willen ze graag

Utrecht gaat de grootste autovrije stadswijk van Nederland bouwen. Niemand krijgt een eigen auto voor de deur, want er zijn geen parkeerplaatsen. Dat past binnen een bredere trend: in veel grote steden verdwijnen parkeerplaatsen en zijn mensen gedwongen een fiets, deelauto of het OV te nemen.

In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Tilburg en Amersfoort is men bezig met het realiseren van ‘autovrije’ of ‘autoluwe’ zones. De trend dat steeds meer gemeenten hun parkeernormen verlagen, is al langere tijd gaande. Ook wordt parkeren fors duurder.

Geen parkeerplaatsen, wel ruimte voor mensen zelf

Het achterliggende idee is dat er meer ruimte is voor woningen, groen en voor de mensen zelf. Er is grote woningnood, er worden steeds meer huizen bij gebouwd in huizen, maar de ruimte is heel schaars en de auto neemt heel veel ruimte in. Het is op een zeker moment niet meer mogelijk de auto op dezelfde manier te stimuleren als voorheen. De leefbaarheid komt onder druk te staan.

Uit ANWB-onderzoek bleek dat 87 procent van de leden het belangrijk vindt de auto in de wijk te kunnen parkeren. „De meeste van onze leden willen graag parkeerplaatsen bij woningen hebben”, zegt de persvoorlichter tegen Metro. „Uit het ledenpanel kwam naar voren dat er waarschijnlijk een doelgroep is waarvoor een autovrijwijk kan werken. Maar voor niet de ANWB leden”, benadrukt ze.

Gevolgen

Wat zijn de gevolgen van het verdwijnen van parkeerplaatsen voor gezinnen en forenzen? „Daar hebben we geen onderzoek naar gedaan, maar we verwachten dat het negatieve invloed zal hebben, in de vorm van extra reistijd.” Een ander mogelijk gevolg, zijn de reiskosten. Veel mensen hebben moeite hun treinkaartje te betalen, nu de kosten voor openbaar vervoer zo sterk zijn toegenomen.

De impact die het heeft, is ook sterk afhankelijk van de regio. „ Als je in het centrum van Utrecht woont, met veel voorzieningen vlakbij, kan een autovrije wijk werken”, zegt de ANWB-persvoorlichter. „Bedenk voor je een woning koopt, welke behoefte je hebt aan mobiliteit.”

