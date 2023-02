Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Uren in de file op weg naar wintersport? Dit kan je doen om verveling tegen te gaan

De voorjaarsvakantie staat weer voor de deur. Dat betekent dat de komende weken voor veel Nederlanders in het teken staan van wintersport. Dat gaat vaak gepaard met flinke files van en naar de Alpen. Verveling ligt dan al snel op de loer. Op zoek naar iets om de tijd te doden? Je leest hier een aantal tips.

Dit weekend begint de voorjaarsvakantie voor de regio Zuid, tegelijkertijd met de start van carnaval. De regio’s Midden en Noord zijn volgend weekend aan de beurt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Aankomende week start de voorjaarsvakantie voor Regio Zuid. Ga je reizen? Check dan voor vertrek het reisadvies en download de reisapp ⤵️ https://t.co/2WlBKVpGO1 pic.twitter.com/A0myvDlqu8 — 24/7 BZ (@247BZ) February 17, 2023

Een file aan mogelijkheden

Urenlang stilstaan of als een slak heuvels en bergen trotseren, het is waarschijnlijk voor niemand leuk. Al helemaal niet als je moeite hebt met de hellingproef. Wil je er toch het beste van proberen te maken? Wees dan niet getreurd. Met deze tips kom je een heel eind.

1. Samen naar een podcast luisteren

Meestal is dit een activiteit die je alleen doet, maar dat hoeft natuurlijk niet. Kies er één die iedereen aanpreekt, alleen daaraan ben je vaak al een hoop tijd kwijt. Leun daarna lekker achterover en laat het landschap héél langzaam aan je voorbij gaan. Na afloop heb je misschien een bak aan nieuwe gespreksstof.

2. Kijk alvast vooruit! Bespreek je volgende vakantieplannen

Je bent nog niet op je bestemming, maar is de vakantiesfeer is in de auto wel al aanwezig? Houd dat gevoel dan vast en kijk naar de toekomst. Welke andere reizen willen jullie verder nog maken? Doe online alvast wat onderzoek. Dat kan je later een hoop werk schelen.

3. Zing de longen uit je lijf

Maak een playlist aan waar jullie allemaal afzonderlijk je favoriete nummers aan toe kunnen voegen. Hoe meer mensen in de auto, hoe langer de lijst!

4. Leer de taal van je bestemming

Zin om je tijd nuttig te besteden? Leer dan bijvoorbeeld een nieuwe taal. Misschien ben je wel onderweg naar een land waar je de taal totaal niet kent. Hoe leuk én zinvol is het dan om je kennis op te schroeven? Wie weet komt het goed van pas.

5. Orden de fotogalerij in je telefoon

Veel mensen zullen zich er vast wel in herkennen. Veel te veel foto’s en screenshots in je smartphone. Neem nu eens de tijd om goed op te ruimen. Extra tip: neem een powerbank mee! Dit kan weleens een hoop stroom kosten. Let op: dit is natuurlijk geen tip voor de bestuurder, maar voor de passagiers. Het blijft belangrijk goed op de weg te letten.

6. Maak je dromen waar!

Nu je uren in de file staat heb je alle tijd van de wereld. Pak je kans en gebruik dit moment om te doen waar je telkens maar geen tijd voor hebt. Altijd al een boek willen schrijven of een blog willen beginnen? Dit is misschien wel hét moment om daaraan te beginnen.

Voorkomen in plaats van genezen

Wil je toch uit alle macht de file ontwijken? Gelukkig zijn daar ook wat manieren voor. Zo is het onder andere verstandig om niet al te vroeg te vertrekken. Als je wat later vertrekt, rijd je als het ware achter de file aan. Met een beetje geluk is die dan ook al aan het afnemen.

Vermijd deze boete

De file niet al te verveeld doorkomen is één ding. Er kunnen ook nog eens specifieke regels gelden in je land van bestemming of de landen waar je doorheen reist. De ANWB laat op Twitter weten al meerdere meldingen te hebben ontvangen over een specifieke boete. Namelijk het verkeerd aanbrengen van het tolvignet in Oostenrijk. Op de website van de ANWB is te lezen hoe men het vignet hoort op te plakken. Zo ontwijk je in ieder geval één boete.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.