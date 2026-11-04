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Voor 49 euro per maand onbeperkt met de trein? Tweede Kamer wil goedkoop abonnement terug

Voor een paar tientjes per maand onbeperkt met de trein reizen tijdens de daluren: afgelopen zomer kon het al. En als het aan een meerderheid van de Tweede Kamer ligt, wordt dat goedkope treinabonnement straks het hele jaar door beschikbaar. Een voorstel om het kabinet de mogelijkheden te laten onderzoeken, kan rekenen op voldoende politieke steun.

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Afgelopen zomer konden treinreizigers voor 49 euro per maand onbeperkt reizen tijdens de daluren. Het speciale Dal Vrij-abonnement was beschikbaar voor één of twee maanden tussen 15 juni en 31 augustus. Dankzij subsidie van de overheid kon de prijs zo laag blijven.

De regeling bleek populair. Ruim een half miljoen mensen maakten gebruik van het voordelige abonnement, dat was bedoeld om de financiële gevolgen van stijgende energie- en brandstofprijzen te verzachten.

Goedkoop treinabonnement voor het hele jaar

Politieke partij PRO, die eerder ook met het zomerabonnement kwam, wil nu dat reizigers het hele jaar door voordelig met de trein kunnen reizen. De partij heeft daarom een voorstel ingediend om het kabinet een structurele regeling te laten uitwerken. „Onze intentie is om het net als in Duitsland voor iedereen in te stellen”, zegt PRO-Kamerlid Habtamu de Hoop tegen RTL Nieuws.

Het plan krijgt steun van meerdere partijen. Naast PRO hebben de ChristenUnie, SP en Partij voor de Dieren het voorstel mede ingediend. Ook BBB en de coalitiepartijen D66 en CDA staan erachter. Daarmee is er een meerderheid in de Tweede Kamer.

Wat gaat het goedkope treinabonnement kosten?

Of treinreizigers straks daadwerkelijk voor 49 euro per maand onbeperkt tijdens de daluren kunnen reizen, is nog niet zeker. Het kabinet moet eerst onderzoeken hoe een permanente regeling eruit kan zien en wat die gaat kosten. PRO berekende eerder dat het plan jaarlijks tussen de 500 en 600 miljoen euro zou kosten.

Volgens De Hoop ligt de verdere uitwerking nu bij staatssecretaris Annet Bertram (CDA). „Het is nu aan staatssecretaris Annet Bertram om het uit te werken, zij kan er altijd nog van afwijken.”

Voorlopig is het goedkope abonnement dus nog geen zekerheid. Wel lijkt er in de Tweede Kamer voldoende steun om de mogelijkheden voor een betaalbaar treinabonnement voor het hele jaar verder te onderzoeken.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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