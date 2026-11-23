Stelling van de dag: ‘Bij landelijke ov-stakingen moet altijd een minimale dienstregeling blijven rijden’
Vandaag en morgen leggen buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer in het hele land het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Als de tweedaagse staking van deze week niet het gewenste effect oplevert, volgen er in december nieuwe acties, hebben FNV en CNV vorige week al aangekondigd. De vakbonden hebben stakingen gepland op 3, 4, 14, 15 en 18 december.
Het effect van de stakingen verschilde vanochtend per regio. Arriva laat weten dat in de Achterhoek 100 procent van de bussen rijdt, in Limburg en Twente rijdt volgens de vervoerder ook nog meer dan de helft. Alleen in Noord-Brabant is sprake van veel rituitval, nog maar 10 tot 15 procent van de bussen gaat. Daarnaast rijden er op het traject Nijmegen-Roermond geen treinen van Arriva.
Wat vind jij hiervan? Deel hieronder in de reacties een toelichting van je mening en wellicht nemen we jouw reactie mee in een volgend artikel. Meer Metro-stellingen vind je hier.
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