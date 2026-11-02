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Stelling van de dag: ‘Het openbaar vervoer in grote steden moet gratis worden’

In Amsterdam wordt een voorstel om het openbaar vervoer in de stad gratis te maken, op 11 november in de gemeenteraad besproken. BIJ1 en de SP zijn voor, SP voerde in de hoofdstad eerder al campagne met ‘gratis’ ov voor iedereen. Zou het openbaar vervoer in elke grote stad in Nederland gratis moeten worden?

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De NS voerde deze zomer een pilot in voor goedkopere treinreizen, die erg succesvol was. Voor 49 euro konden reizigers vanaf 15 juni tot 31 augustus onbeperkt met de trein reizen. In totaal maakten bijna 400.000 mensen gebruik van dit abonnement. Volgens NS had een deel van hen daarvoor geen treinabonnement.

'Het openbaar vervoer in grote steden moet gratis worden' Kies een optie Eens, zo kunnen minima en ouderen zich makkelijk blijven verplaatsen. Oneens, daar zijn te veel kosten aan verbonden. Stem Eens, zo kunnen minima en ouderen zich makkelijk blijven verplaatsen. Gestemd 59% Oneens, daar zijn te veel kosten aan verbonden. Gestemd 41%

Wat vind jij hiervan? Deel hieronder in de reacties een toelichting van je mening en wellicht nemen we jouw reactie mee in een volgend artikel. Meer Metro-stellingen vind je hier.

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