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Vakbonden verwachten nieuwe stakingen na eindbod ov-werkgevers

Vakbonden FNV en CNV zijn zeer teleurgesteld over het eindbod dat werkgevers in het streekvervoer vrijdag hebben neergelegd. De bonden gaan het eindbod voorleggen aan hun leden, maar verwachten niet dat die akkoord gaan. FNV noemt de gesprekken „zonde van de tijd”. Beide vakbonden verwachten dat er opnieuw stakingen in het streekvervoer zullen volgen. Die waren opgeschort, omdat er weer onderhandeld werd over een nieuwe cao.

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„Het eindbod is te weinig”, stelt een woordvoerster van FNV. De woordvoerster legt uit dat de vakbonden het voorstel wel voorleggen aan de leden, omdat dat verplicht is. Dat gebeurt in de week van 9 november en nieuwe acties zouden kunnen volgen vanaf 17 november, zegt de woordvoerster.

CNV-onderhandelaar Niels Rook is „zeer teleurgesteld”. Volgens hem hebben de gesprekken niet tot iets geleid en houden de werkgevers vast aan „verslechteringen”. „Alles bij elkaar is het voor ons een te grote meloen om te slikken.”

Nieuwe stakingen

Volgens Rook is de kans groot dat het nu op nieuwe stakingen uitloopt. „En dat doen we dan met veel teleurstelling”, voegt hij toe.

De bonden kondigden begin deze maand aan van plan te zijn om een dag per week te staken tot kerst. Maar na een stakingsdag werden nieuwe acties opgeschort, omdat de bonden en werkgeversorganisatie VWOV vorige week opnieuw om tafel gingen. De onderhandelingen voor een nieuwe cao waren daarvoor in juli al geklapt.

Werkgevers

VWOV wil niet reageren op de nieuwe stakingsdreiging. „We wachten eerst de reactie van de achterban van de vakbonden af.”

De werkgevers stellen dat in het eindbod „een groot deel van eerdere voorstellen is aangepast of ingetrokken”. De werkgevers stellen een stapsgewijze loonsverhoging voor. Daarin zouden werknemers met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2 procent krijgen en volgend jaar in totaal 4 procent. De werkgevers willen ook toewerken naar een „transparant systeem voor onregelmatigheidstoeslagen” en een persoonlijk keuzebudget invoeren.

Andere voorstellen

„Onze medewerkers hebben én houden goede arbeidsvoorwaarden in ons eindbod. Sterker nog, we bieden een flinke loonsverhoging en een hoognodige modernisering van het systeem”, stelt voorzitter van VWOV Minke Jansma.

FNV is te spreken over het loonbod, maar andere voorstellen schieten tekort. „De verslechteringen op inkomenszekerheid, noodzakelijke hersteltijd en mogelijkheden om gezond het pensioen te halen moeten van tafel.”

De cao openbaar vervoer geldt voor ruim 13.000 werknemers, vooral buschauffeurs, van onder meer Arriva en Transdev.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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