Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Monumentaal station Vught wordt bijna 14 meter verplaatst

Het monumentale gebouw van het treinstation in Vught wordt bijna veertien meter verplaatst. Vrijdagochtend voerden werklieden de laatste controles uit. Het gebouw, inclusief de kelder, wordt 13,6 meter verschoven richting het centrum van Vught. De operatie begon rond 09.00 uur en duurt tot halverwege de middag.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

Voor geïnteresseerden is een speciale tribune ingericht op het parkeerterrein van het station. Langs de bouwhekken kunnen ook mensen kijken naar het schouwspel.

Op de huidige plek van het stationsgebouw komen de nieuwe perrons van station Vught. De verplaatsing is onderdeel van een project tussen Den Bosch en Vught zodat meer goederentreinen naar het zuiden kunnen, zegt omgevingsmanager Ricardo Nuijens. Door het deels verdiept aanleggen zijn er geen overwegen meer en moet er minder hinder van treinverkeer zijn. Het hele project duurt zo’n zes jaar. De fysieke werkzaamheden zijn in 2025 begonnen. „Naar verwachting rijdt de eerste trein door de verdiepte bak in 2030”, aldus Nuijens.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties