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Staking in streekvervoer begonnen: hier rijden vandaag nauwelijks bussen en treinen

Reizigers die vandaag met het openbaar vervoer op pad willen, moeten rekening houden met flinke verstoringen. Buschauffeurs en treinmachinisten in het streekvervoer leggen vandaag het werk neer vanwege een conflict over een nieuwe cao. In sommige regio’s rijden nauwelijks bussen en treinen, terwijl het openbaar vervoer op andere plekken grotendeels volgens de normale dienstregeling rijdt. Het is de eerste van een reeks stakingen die tot de kerst moet doorgaan.

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Medewerkers van onder meer Arriva, EBS, Qbuzz, Transdev en Keolis zijn opgeroepen om te staken. Ook kantoorpersoneel doet mee. Hoe groot de gevolgen precies zijn, verschilt per regio. Werknemers bepalen namelijk zelf of ze het werk neerleggen. Daardoor weten vervoerders vaak pas op het laatste moment welke ritten kunnen doorgaan.

De treinen van NS rijden vandaag wel volgens de gebruikelijke dienstregeling.

Waar rijden vandaag geen bussen en treinen?

Vooral in Limburg en Noord-Brabant ondervinden reizigers hinder van de staking. In Limburg rijden vandaag helemaal geen treinen van Arriva. De busdienst blijft daar gedeeltelijk overeind: naar verwachting rijdt bijna driekwart van de bussen.

In Noord-Brabant is de situatie een stuk lastiger voor busreizigers. Arriva verwacht dat slechts 10 tot 15 procent van de bussen rijdt.

Ook in Twente is de staking merkbaar. Daar rijdt ongeveer de helft van de Arriva-bussen. In andere delen van het land valt de overlast juist mee. Zo rijden in de Achterhoek en het Gelderse rivierengebied alle bussen van Arriva.

Op verschillende regionale spoorlijnen blijft de dienstregeling eveneens intact. Dat geldt vooralsnog voor de treinen tussen Zwolle en Emmen, Almelo en Hardenberg en Zutphen en Oldenzaal. Ook in Groningen en Friesland verwacht Arriva geen uitval van regionale treinen.

Stadsvervoer grotendeels buiten de staking

Niet overal merken reizigers iets van de werkonderbreking. In Amsterdam en Den Haag rijden de bussen, trams en metro’s van respectievelijk GVB en HTM gewoon. Deze vervoerders vallen onder het stadsvervoer en doen daarom niet mee aan de staking in het streekvervoer.

In Rotterdam ligt dat anders. Daar rijden de trams en metro’s van de RET wel, maar de bussen niet. In Utrecht moeten reizigers rekening houden met minder bus- en tramritten dan normaal.

Omdat de situatie gedurende de dag kan veranderen, adviseren vervoerders om vlak voor vertrek de actuele reisplanner te controleren. Ook ritten die eerder nog gepland stonden, kunnen alsnog uitvallen.

Waarom wordt er gestaakt in het streekvervoer?

De staking volgt op vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao. Vakbonden FNV en CNV vinden de voorstellen van werkgevers onvoldoende en spreken zelfs van een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden.

De bonden eisen onder meer een loonsverhoging van 9,5 procent over twee jaar. Daarnaast willen ze dat werknemers sneller een vast contract krijgen en dat er betere regelingen komen voor oudere medewerkers.

Werkgevers wijzen op hun beperkte financiële mogelijkheden. Volgens hen moet het openbaar vervoer ook in de toekomst betaalbaar blijven.

De vakbonden erkennen dat de acties vervelend zijn voor reizigers, maar vinden de stakingen noodzakelijk om hun eisen kracht bij te zetten. Tijdens een eerdere landelijke ov-staking in september besloten sommige chauffeurs overigens toch te gaan werken, omdat ze reizigers die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer niet wilden laten staan.

Iedere week staking tot kerst

De staking van vandaag is volgens de vakbonden pas het begin. Als werkgevers niet met betere voorstellen komen, wordt er tot de kerst iedere week een dag gestaakt.

Welke dag dat is, maken de bonden telkens kort van tevoren bekend. Daarbij kiezen ze bewust steeds een andere weekdag. Zo willen ze voorkomen dat vervoerders vooraf een noodrooster kunnen maken. Ook moet worden voorkomen dat steeds dezelfde groep reizigers de dupe wordt.

Voor reizigers betekent dit dat de onzekerheid voorlopig aanhoudt. Wie de komende weken met de bus of regionale trein reist, doet er verstandig aan de actuele reisinformatie goed in de gaten te houden.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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