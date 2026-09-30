Stelling van de dag: ‘Wie een conducteur mishandelt of bedreigt, moet een tijdelijk ov-verbod krijgen’
Volgens VVMC, de vakbond voor spoorpersoneel, worden NS-medewerkers steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Er zijn dan ook maatregelen nodig om hen te beschermen tegen agressieve reizigers, bepleit de bond. Dat staat in een brandbrief aan de politiek.
In 2026 zijn er al 5088 geweldsincidenten tegen NS-medewerkers geteld; in 1368 gevallen ging het om lichamelijk geweld. In 105 gevallen ging het om bedreiging met een wapen. Alhoewel het jaar nog niet om is, komt het aantal meldingen in de buurt van 2025. Toen ging het om 6442 incidenten in totaal. In 2024 waren het er 5696 en in 2023 2672.
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