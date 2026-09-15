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Minder tot geen treinen in Midden- en Noord-Nederland na storing

In een deel van het land rijden dinsdagochtend geen treinen door een storing die op dertien plekken op het spoor in Midden-Nederland is ontstaan. Dat meldt ProRail. Volgens de spoorbeheerder heeft de storing grote gevolgen voor het treinverkeer in Midden- en Noord-Nederland. In de reisplanner is te zien dat veel treinen in die regio’s zijn uitgevallen of met vertraging rijden.

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Een woordvoerder van NS laat weten dat onder meer het treinverkeer rond Zwolle er helemaal uitligt. Ook tussen Utrecht en Gouda en tussen Apeldoorn en Deventer rijden geen treinen. De drukte op stations valt volgens haar nog mee. „Het is iets drukker dan normaal, maar wel beheersbaar.”

Volgens ProRail gaat het om een zogeheten sectiestoring, een storing in het treinbeveiligingssysteem, legt een woordvoerder uit. „Het systeem geeft dan aan dat het spoor bezet is, terwijl dat niet zo is. Dan kun je geen veilige en betrouwbare dienstregeling rijden.”

Spoorbomen

Door de storing kunnen ook de spoorbomen op overwegen dichtgaan. Dat kan ook invloed hebben op het wegverkeer, zegt de spoorbeheerder. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Volgens ProRail is ook nog niet duidelijk hoe lang het herstel zal duren. De spoorbeheerder adviseert reizigers rekening te houden met vertragingen, uitval van treinen en extra reistijd.

De NS zet geen vervangend vervoer in, zoals bussen. Volgens de woordvoerder zijn er daarvoor te veel trajecten met problemen door de storing.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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