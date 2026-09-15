Deel dit artikel: Share App Mail Pin

NS gaat geleidelijk weer volgens dienstregeling rijden

De dienstregeling van de NS wordt „deels gefaseerd opgestart” in delen van het door een grote storing getroffen gebied in Noord- en Oost-Nederland, meldt een woordvoerder. Op verschillende locaties langs het spoor zijn dinsdagochtend buizen en ander materiaal aangetroffen. Spoorbeheerder ProRail spreekt van sabotage.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

De NS-woordvoerder spreekt van „een afname van de overlast”. Volgens hem heeft ProRail ondertussen delen van het spoor in het getroffen gebied weer in gebruik gesteld, wat betekent dat de NS er weer veilig overheen kan rijden.

Mogelijk hebben reizigers nog wel hinder door eventuele vertraging en uitval van treinen.

Op de trajecten tussen de steden Zwolle, Deventer en Amersfoort rijden nog geen treinen. Ook rijden er nog minder treinen tussen Deventer en Almelo. De NS liet niet weten hoelang de overlast nog gaat duren.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties