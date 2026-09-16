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Oud-politica Attje Kuiken over spoorsabotage: ‘Dit is geen protest, maar een aanslag’

Er zijn vannacht geen nieuwe buizen op het spoor aangetroffen, meldt spoorbeheerder ProRail. Gisteren was het treinverkeer in het noorden en midden van Nederland verstoord door ‘sabotage’ van het spoor, met onder meer buizen en kabels. Op meer dan 35 plekken op de spoorrails lag materiaal dat daar niet hoorde. Oud-politica Attje Kuiken noemt dat echter geen protestactie, maar een aanslag.

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Dat zei ze vanochtend bij Goedemorgen Nederland, wat je in de video boven dit artikel ziet.

Attje Kuiken noemt sabotage op spoor ‘een aanslag’

In het ochtendprogramma wordt genoemd dat er ‘nog veel onduidelijk is’, maar dat er toch aanwijzingen zijn dat deze acties door boerenactivisten zijn uitgevoerd. GN-presentatrice Tessa van Viegen vraagt Kuiken wat het doet met het draagvlak van de boeren „als dit inderdaad een protestactie is”. Kuiken, duidelijk: „Dit is geen protestactie, dit is een aanslag. Ik vind sabotage nog een mild woord. Ik maak me er vreselijk kwaad over, net als de rest van Nederland, denk ik. Hier had iemand bij kunnen overlijden. Als er iets misgaat met een trein, gaat het mis met de mensen die daarin zitten.”

Terreur, vindt de oud-fractievoorzitter van de PvdA het dus. De eerste stappen: „Goed onderzoek om de daders te vinden. De vermoedens zijn nu groot, maar nog niet bewezen. Er zijn maatregelen die je hiertegen kunt nemen, maar die vragen ook investeringen van het kabinet.” Kuiken denkt dat de vraag over het beveiligen van de spoorwegen vandaag aan bod zal komen tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.

Sabotageacties op het spoor ‘onacceptabel’

Ook staatssecretaris Annet Bertram (Infrastructuur en Waterstaat) heeft van zich laten horen. In een Kamerbrief noemt zij de sabotage „onacceptabel” en zegt ze dat deze „zwaar over een grens heen gingen”. „Vanwege de grote maatschappelijke schade die reizigers en vervoerders hebben moeten ondervinden en het gevaar dat deze acties met zich hebben meegebracht, veroordeel ik deze gebeurtenissen ten zeerste.”

De schade en de risico’s zijn volgens de CDA-bewindsvrouw beperkt gebleven door „de adequate werking van de treinbeveiligingssystemen”. Ook zij schrijft niet te weten wie verantwoordelijk is voor het leggen van buizen en andere materialen op het spoor en wacht daarvoor het strafrechtelijke onderzoek af.

Wie zit er achter de buizen op het spoor?

Volgens justitieminister David van Weel (VVD) gaat het lukken om de daders achter de spoorsabotage te pakken. Topvrouw Mirjam van Velthuizen van ProRail zei eerder dat er weinig camerabeelden van de sabotage zijn. Van Weel zegt echter dat er ook andere manieren zijn om de daders te vinden.

Er zijn echter nog geen verdachten in beeld. Hij heeft „geen aanleiding” om te vermoeden dat een buitenlandse mogendheid als Rusland hierachter zit, maar kan dat ook niet uitsluiten.

Van Weel roept burgers op om alert te zijn en op te letten „als ze ineens mensen met buizen zien rondrennen in de buurt van het spoor. Daar moeten we het van hebben. Want 7000 kilometer spoor gaan we niet met agenten in de gaten kunnen houden.” Of er extra politie wordt ingezet om het spoor te bewaken en hoe, wil hij niet zeggen.

De bewindsman richt zich ook tot de daders, met de oproep om op een andere manier hun onvrede kenbaar te maken. „Je moet echt gestoord zijn als je denkt dat dit een goed idee is, om mensen in gevaar te brengen of het treinverkeer zo te ontregelen. Dit heeft echt niets te maken met je punt willen maken.”

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Geschreven door Roos Ravensbergen Roos (1997) heeft Media, Informatie en Communicatie gestudeerd met een focus op journalistiek en schrijven. Als eindredacteur en houdt ze spel- en tikfouten als een havik in de gaten. Daarnaast schrijft ze over persoonlijke verhalen, waar ze mensen met een bijzonder verhaal voor interviewt. Ook behandelt ze onderwerpen als entertainment, gezondheid, lifestyle en geld & carrière.

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