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Keolis en provincie kijken hoe ov in Utrecht kan blijven rijden

Vervoerder Keolis vreest dat het verzorgen van het openbaar vervoer in de provincie Utrecht op de lange termijn onhoudbaar wordt. Het bedrijf en de provincie onderzoeken hoe de ov-concessie Utrecht Buiten (het busvervoer in Amersfoort en in het oosten en westen van de provincie) op de lange termijn „betrouwbaar, toegankelijk en financieel houdbaar kan blijven”, bevestigt een woordvoerster na berichtgeving van de Volkskrant.

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Op dit moment verandert er volgens Keolis niets voor reizigers. Het busvervoer in onder meer Amersfoort, Woerden en Veenendaal valt onder deze concessie en rijdt onder de merknaam U-OV. De financiële situatie staat onder druk, aldus Keolis.

De vervoerder kampt hier met onder meer stijgende kosten en een krappe arbeidsmarkt. „Deze ontwikkelingen hebben impact op de uitvoering van de concessie. Reizigers ervaren dagelijks dat het ov niet presteert zoals het zou moeten, ondanks de inspanningen, investeringen en expertise van Keolis”, aldus de vervoerder. Sinds de nieuwe dienstregeling in december hebben reizigers te maken met onder meer rituitval en reisinformatie die niet op orde is. Keolis verzorgt ook het ov in de gemeente Almere en delen van de provincies Gelderland en Overijssel.

Andere plekken

De Volkskrant meldde het nieuws nadat de krant een vertrouwelijke brief van het Utrechtse college aan Provinciale Staten in handen had gekregen. De provincie Utrecht kan volgens een woordvoerder niet reageren, omdat het om een geheime brief gaat.

Ook op andere plekken in Nederland heeft het ov te maken met moeilijkheden. Vervoersbedrijf EBS meldde in juli te kampen met een „zorgelijke, financiële positie” in de omvangrijke ov-concessie IJssel-Vecht. EBS heeft de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel als opdrachtgevers om hulp gevraagd.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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