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Treinreizigers opgelet: mogelijk 24 uur geen treinen in september

Treinreizigers kunnen hun agenda er maar beter bij pakken: september dreigt een lastige maand te worden voor wie afhankelijk is van treinen. Vakbond FNV kondigt meerdere acties aan, waaronder waarschijnlijk een 24-uursstaking op het spoor.

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Volgens FNV-voorzitter Hans Spekman worden de komende acties groter dan de vorige keer. Dat zei hij gisteravond in het programma Goedenavond Nederland. De stakingen vinden plaats in de eerste twee weken van september en richten zich op verschillende sectoren.

Naast het spoor staan ook acties bij de overheid en in de havens gepland. In de zorg komen eveneens acties, maar daar wordt niet gestaakt. Volgens Spekman wil de vakbond voorkomen dat patiënten en bewoners de dupe worden van het protest.

Waarom voert FNV actie?

De vakbond voert actie tegen de bezuinigingsplannen van de overheid op de sociale zekerheid. Daarbij gaat het onder meer om het inkorten van de WW en het versoberen van de uitkering voor langdurig zieken, de WIA.

Volgens Spekman heeft het kabinet tot nu toe onvoldoende geluisterd naar de zorgen van werknemers. „Het kabinet beweegt niet”, zegt de FNV-voorzitter. Daarom vindt hij dat de acties nodig zijn, ook al zorgen stakingen voor overlast voor reizigers en andere mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer.

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Mogelijk een dag zonder treinen

De FNV voerde vorige maand ook al actie. Op 24 juni reden er door een staking vier uur lang geen treinen in het hele land. De geplande actie in september wordt dus een stuk langer als de 24-uursstaking doorgaat. Een exacte datum voor de spoorstaking is nog niet bekend. De vakbond moet die nog vaststellen.

Reizigers die naar Schiphol moeten, hoeven mogelijk niet volledig zonder trein te zitten. Bij eerdere stakingen wilden vakbonden het treinverkeer naar de luchthaven helemaal stilleggen, maar daar stak de rechter een stokje voor. Daardoor reden er toen nog treinen tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp. Of dat bij een nieuwe staking opnieuw het geval zal zijn, is nog niet duidelijk.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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