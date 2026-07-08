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NS en ProRail willen grenzen stellen aan demonstraties op stations: mogelijk aparte protestlocaties voor minder overlast

De Nederlandse Spoorwegen (NS) en spoorwegbeheerder ProRail willen grenzen stellen aan demonstraties op Nederlandse stations. Volgens de bedrijven is de overlast voor reizigers te groot. Er wordt gekeken of aparte demonstratielocaties uitkomst kunnen bieden.

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Demonstraties op het station kwamen onder meer voor tijdens pro-Palestinademonstraties. Door de zogenoemde sit-ins waren stationshallen in het land soms helemaal gevuld met demonstranten. Daarom vroeg de Tweede Kamer om een ‘handelingskader’ en een ‘escalatieladder’ voor de handhaving bij demonstraties op stations.

Welke nieuwe regels willen NS en ProRail invoeren voor demonstraties?

NS en ProRail komen met voorstellen voor maximumaantallen demonstranten en maximale geluidsniveaus bij protesten op stations. Dat staat in een document dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft gepubliceerd. De bedrijven willen naar eigen zeggen de overlast voor reizigers verminderen.

„Wanneer grote groepen demonstranten de veilige doorstroom van reizigers en bezoekers belemmeren, bestaat het risico op verdringing en dreigen ontruimingsproblemen”, staat in het document. Demonstranten die herrie maken, maken de stationsomroep minder goed verstaanbaar, ‘waardoor ontruiming van het treinstation wordt bemoeilijkt’.

Exacte maximumaantallen mensen, het toegestane geluidsniveau of exacte protestplekken zijn nog niet vastgelegd, zegt een woordvoerder van NS die ook namens ProRail spreekt. Volgens hem is het ook mogelijk dat de richtlijnen per demonstratie verschillen.

Mag je zomaar demonstreren op een station? Demonstreren is een grondrecht en mag dus ook op of bij een station. Vooraf toestemming vragen is niet nodig, maar een demonstratie moet meestal wel bij de gemeente worden gemeld. De burgemeester mag alleen beperkingen opleggen als dat nodig is voor de gezondheid, de verkeersveiligheid of om wanordelijkheden te voorkomen. Op stations kunnen daarom extra voorwaarden gelden om de veiligheid en de doorgang van reizigers te waarborgen. De inhoud van de demonstratie mag nooit de reden zijn om deze te beperken.

Mag demonstreren op een station straks nog wel?

Of de nieuwe voorstellen van de NS en ProRail schuren met het demonstratierecht, laat de woordvoerder in het midden. „Niemand wil tornen aan het demonstratierecht”, aldus de woordvoerder. „Maar wij zeggen: stations zijn ongeschikt voor demonstraties.”

De woordvoerder van NS en ProRail erkent dat het recht om te protesteren kan botsen met maatregelen die vervoersorganisaties en overheden treffen. Op de vraag hoe NS en ProRail het demonstratierecht wegen tegen andere belangen zoals doorstroming en veiligheid, antwoordt hij: „Dat is aan de rechter.”

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Hebben demonstraties eigenlijk effect?

Of demonstreren ook echt nut heeft, vroeg Metro zich in 2025 af, na een reeks acties. We spraken destijds met docent politieke geschiedenis Paul Reef. „Veel protesten hebben wél zin, al is het effect niet altijd direct zichtbaar”, vertelde hij. „Vaak ligt de kracht van protest in het agenderen van een onderwerp: denk aan het vrouwenkiesrecht, het recht op abortus of de boerenprotesten. Zulke acties zetten thema’s op de kaart.”

Of een protest daadwerkelijk ‘zin heeft’, hangt volgens Reef van veel factoren af. „Het geeft deelnemers in elk geval vaak een gevoel van controle of erkenning van hun frustratie. Succes is moeilijk te meten, want er is geen universele regel als het gaat om protesten. Wel valt op: een duidelijke boodschap die een breed publiek aanspreekt en massaal wordt ondersteund, maakt verschil.”

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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