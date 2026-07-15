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NS past regels aan: straks mogen tassen niet langer een stoel bezet houden in de trein

NS wil de huisregels aanpassen zodat reizigers hun tas niet langer op een lege stoel laten liggen. Daarmee wil de spoorvervoerder sneller zitplaatsen vrijmaken en de drempel verlagen om iemand daarop aan te spreken.

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In de coupé je tas neerzetten op de stoel naast je: het is voor sommige mensen bijna een automatisme geworden. Toch zal je in de toekomst gewoon je tas op schoot moeten houden, of ‘m in het bagagerek moeten neerleggen. Althans, als het aan de NS ligt.

Waarom past NS de regels voor tassen op stoelen aan?

De NS wil de regels aanpassen, zodat er zonder al te veel poespas meer zitplekken beschikbaar zijn voor reizigers. Volgens het vervoerdersbedrijf kan het voor reizigers namelijk nog weleens lastig zijn om te vragen of iemand zijn of haar tas van een stoel af wil halen. Door de regels aan te passen, moet die drempel dus weggenomen worden.

Ook als de trein nog niet vol zit, is het idee dus dat reizigers uit eigen initiatief hun tas van de stoel afhalen. Op dit moment is het niet verboden om een tas op een stoel neer te zetten. Reizigers zijn wel verplicht de tas weg te halen als iemand anders daar wil zitten.

De NS kwam onlangs ook al in het nieuws vanwege demonstraties op Nederlandse stations. Het bedrijf wil grenzen stellen aan die demonstraties.

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Wat verandert er voor NS-reizigers in de trein?

Uiteindelijk is het doel om het normaal te maken dat er geen tassen op stoelen staan. Het moet dan makkelijker worden om elkaar aan te spreken als dat wel het geval is. Misschien een beetje onwennig, maar uiteindelijk goed te doen, zegt Daan Zieren, directeur van reizigersorganisatie Rover.

Hij benoemt tegen de NOS als voorbeeld de stiltecoupés waar reizigers in eerste instantie bleven doorkletsen: „Toen zijn er grote stickers op het raam gekomen. Nu zie je meer sociale controle in een stiltecoupé. Iemand die daar praat, krijgt veel boze blikken en dan stopt hij of zij vanzelf.”

Door bepaalde etiquette te normaliseren, moet confrontatie worden verminderd. Ook dat gebeurt met een reden. „We zien sowieso een toename van agressie in de samenleving. Daarom hebben conducteurs nu bodycams en boa’s een wapenstok. Mensen hebben een steeds korter lontje.”

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Rover: tassen op stoelen behoren tot de grootste ergernissen

Bezette stoelen door bagage zijn een steeds groter probleem, volgens Rover. „Het staat in de top drie van grootste ergernissen van reizigers”, zegt Zieren. „Voorheen haalden mensen hun tas weg als het druk in de trein was. Maar nu doen ze steeds vaker alsof ze de drukte niet zien, door bijvoorbeeld uit het raam te turen. Of mensen weigeren gewoon hun tas weg te halen.”

Rover, onderdeel van de organisatie die officieel advies moet geven over het voorstel van de NS, is dus in ieder geval enthousiast over de nieuwe regels. Wel moet er nog meer duidelijkheid komen over het handhaven van de nieuwe richtlijnen. „Boetes uitdelen gaat ons iets te ver. Maar reizigers bewust maken zal veel doen.”

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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