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Haagse vervoerder haalt bussen van de weg om technisch mankement

Het Haagse openbaarvervoerbedrijf HTM heeft vrijdagavond de busdienstregeling gestaakt omdat bij enkele bussen een „ernstig technisch mankement” is gevonden. Uit voorzorg worden nu alle bussen geïnspecteerd, meldt de vervoerder.

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„De overlast voor reizigers is groot en dat vinden we erg vervelend”, aldus HTM. „Onze eerste prioriteit is nu om het technisch mankement bij die bussen te verhelpen waar dat nodig is. Zodra er meer duidelijkheid is, volgt nadere informatie.”

Om wat voor mankement het precies gaat, kan een woordvoerder van HTM niet zeggen. De bussen rijden in ieder geval tot het eind van de dag niet. Als na de inspectie blijkt dat er voldoende bussen zijn die veilig de weg op kunnen, wordt de dienstregeling zaterdag „hopelijk” weer opgestart, aldus de woordvoerder.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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