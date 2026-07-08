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Kinderen vanaf 2027 gratis met ov, korting 65-plussers verdwijnt

Kinderen van 4 tot en met 11 jaar reizen vanaf volgend jaar onder begeleiding gratis met het openbaar vervoer in heel Nederland. Dat meldt DOVA, een samenwerkingsverband van provincies en regio’s die hierover gaan. De organisatie maakt daarnaast bekend dat een landelijke korting voor alle mensen vanaf 65 jaar en ouder in bus, tram en metro stopt op 1 januari volgend jaar. Dit is tegen het zere been van ouderenorganisaties.

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Gratis reizen voor kinderen geldt sinds 2021 al in de trein en in sommige regio’s en wordt met dit besluit uitgebreid naar alle bussen, trams en metro’s. Volgens het samenwerkingsverband ontstaat daarmee „één duidelijke en herkenbare regeling voor kinderen in het hele openbaar vervoer”. Naar eigen zeggen maken de provincies en de vervoerregio’s het openbaar vervoer hiermee toegankelijker voor gezinnen en stimuleren ze het gebruik van openbaar vervoer op jonge leeftijd.

„Wat je jong leert, neem je de rest van je leven mee. Als kinderen samen met hun ouders of grootouders met het openbaar vervoer reizen, is dat goed voor de reizigers van de toekomst”, zegt DOVA-directeur Jan van Selm. Wat betreft het aspect van de begeleiding gaat het om een betalende reiziger, zoals een ouder of een leerkracht. Per begeleider mogen er maximaal drie kinderen meereizen.

‘Gerichte ondersteuning’

Dat de korting voor ouderen verdwijnt, is het gevolg van „keuzes om anders om te gaan met het beschikbare geld”, aldus de organisatie. Die stelt dat het openbaar vervoer ook in de toekomst goed en betaalbaar moet blijven en daarom kiest voor „gerichte ondersteuning”.

Met het afschaffen van de korting vrezen ouderenorganisaties voor groeiende ongelijkheid en stapeling van mobiliteitskosten. „Voor veel ouderen is het ov geen luxe, maar een noodzakelijke voorziening om zelfstandig te blijven, mantelzorg te verlenen of sociale contacten te onderhouden.” Onderzoek zou uitwijzen dat twee op de drie ouderen het ov nu al te duur vinden. „Onder ouderen met een smalle beurs loopt dit op tot meer dan 90 procent.”

Kritiek

Volgens de ouderenorganisaties geldt de huidige leeftijdskorting voor ongeveer 3,8 miljoen 65-plussers. Zij vinden dat investeren in kinderen een goede keuze is, maar dat dit niet ten koste mag gaan van de mobiliteit van ouderen, melden ze verenigd in De Seniorencoalitie.

Samenwerkingsverband DOVA bestaat uit de twaalf provincies, de Vervoerregio Amsterdam, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het OV-Bureau Groningen Drenthe.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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