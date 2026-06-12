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Treinreizigers opgelet: deze zomer grote hinder op 18 trajecten door werkzaamheden

Treinreizigers zullen balen deze zomer. Werk aan het spoor gebeurt de komende maanden op achttien trajecten. We voorspellen een hoop irritatie.

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Dat doet verslaggever Anna Straus van De Telegraaf ook in bovenstaande video over werk aan het spoor. Komend weekend begint het al: dan rijden er geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Eerder dit voorjaar hadden treinreizigers ook al overlast van diverse werkzaamheden.

Vorig jaar waren er qua treinverkeer ook weer meer storingen dan ooit. Metro schreef daarop: wordt dat ooit nog minder?

Werk aan het spoor verspreid over het hele land

„Pas op als je met de trein moet”, zegt Straus. „Deze zomer vallen er allerlei trajecten uit.” En dat begint dus dit weekend, maar vervolgens is er werk aan het spoor, verspreid over het hele land. „Flinke overlast op achttien trajecten in juli en augustus”, noemt de verslaggever het.

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Een paar voorbeelden: tussen 8 juli en 17 augustus kun je niet per trein tussen Heerlen en Valkenburg reizen. Bij Voerendaal is er werk aan het spoor door verzakkingen. Dat komt omdat dassen er hun voor het treinverkeer hinderlijke graafactiviteiten hebben verricht.

ProRail maakt inzichtelijk wat het werk de reiziger oplevert

Tussen 25 juli en 24 augustus wordt er gewerkt aan de Maaslijn (Nijmegen – Boxmeer – Venlo). ProRail knapt tussen 2 en 17 augustus station Almere-Muziekwijk op. Wie normaal gesproken met de lijn Weesp – Naarden-Bussum en Almere Centrum reist, kan weleens bedrogen uitkomen. Ook tussen Breda en Tilburg wordt volop gewerkt.

ProRail lanceert in verband met het vele werk aan het spoor de campagne Voor ’t spoor van morgen. Omdat de werkzaamheden bij treinreizigers irritaties zullen opwekken, wil de organisatie inzichtelijk maken wat al dat werk diezelfde reizigers uiteindelijk oplevert. Op de campagne-pagina vind je ook een actueel overzicht van de spoorwerkzaamheden.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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