Redactie
Redactie Openbaar vervoer 24 jun 2026
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Treinverkeer weer opgestart na landelijke ov-staking

UTRECHT - Reizigers op treinstation Utrecht Centraal op dag dat het Nederland Dal Vrij Trein abonnement start. De kortingspas biedt mensen de mogelijkheid voor 49 euro per maand onbeperkt te reizen in de daluren en is er op verzoek van onder meer Progressief Nederland vanwege de gestegen energieprijzen door de Iranoorlog. FREEK VAN DEN BERGH / ANP
ANP / ANP

Het treinverkeer is weer volledig opgestart na de landelijke ov-staking eerder op de dag, zegt een woordvoerster van de NS. Het openbaar vervoer lag plat van 04.00 uur tot 08.00 uur. De treinen rijden inmiddels weer volgens de dienstregeling, aldus de woordvoerster.

De NS liet eerder op de dag weten dat de stations overal in Nederland vrijwel leeg waren en reizigers goed op de hoogte waren van de werkonderbreking. Dat was onder meer te zien op Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal.

Door de hitte rijdt de NS vanaf woensdag sowieso op een aantal trajecten met minder treinen. Met de huidige temperatuur kunnen treinonderdelen oververhit raken en kunnen storingen ontstaan.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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