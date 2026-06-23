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NS heeft zich voorbereid op de hitte en ruim 30 graden, maar er kan het nodige mis gaan

Wanneer de temperaturen zo rond de 30 graden liggen of hoger, dan kunnen onderdelen van de trein oververhit raken. De NS heeft zich daarom voorbereid op de hitte van de rest van de week. Dit staat er te gebeuren.

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„Treinen rijden het grootste deel van de dag in de volle zon. Dit soort extreme weersomstandigheden hebben effect op treinen en op het spoor”, melden de Nederlandse Spoorwegen over de hitte en code oranje die ons – en dus alle reizigers – te wachten staat. Amsterdam en enkele andere steden richten speciale koelteplekken in. Wat kunnen we van de NS verwachten?

Water bijvullen op 250 gratis tappunten op treinstations

„NS neemt vanwege de hitte een aantal maatregelen om de treinen zo goed mogelijk te laten rijden”, schrijft woordvoerder Willemijn Weinands in een uitgegeven bericht. „Aan reizigers is het advies vooral: neem water mee als je op reis gaat. Op meer dan 250 stations is een gratis watertappunt en kun je gemakkelijk je waterflesje bijvullen.”

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Wat kan er met hitte misgaan met de treinen?

Wanneer er zulke hoge temperaturen zijn kunnen onderdelen te heet worden. Vooral als het ’s nachts ook warm blijft en een trein na de hitte niet kan afkoelen, kan het misgaan. Weinands: „Het meest herkenbare onderdeel waarmee problemen kunnen ontstaan zijn airco’s. Een dubbeldekker met zes rijtuigen heeft bijvoorbeeld twee airco’s. Valt er een uit, dan kan de trein nog wel doorrijden. Valt de tweede ook uit, dan moet de trein voor onderhoud van het spoor.”

Daarnaast kunnen er problemen optreden met de ’tractie’, de elektrische aandrijving van de trein, en de omzetters die hoogspanning naar laagspanning omzetten. Vooral in de dubbeldekkers kunnen problemen ontstaan bij hitte, omdat het zware treinen zijn.

Kapotte trein wordt zo snel mogelijk gerepareerd

NS en ProRail nemen verschillende maatregelen tijdens de hitte. Als de temperatuur zo stijgt en het rond de 30 graden wordt, kunnen er problemen ontstaan aan bijvoorbeeld aan treinen, seinen en wissels. Omdat het spoor in lengte nauwelijks kan uitrekken, kan het spoor kromtrekken, meldt ProRail. Ook spoorbruggen zijn gevoelig voor hitte.

Treinen worden gedurende deze warme dagen extra in de gaten gehouden op mogelijke storingen of defecten en met voorrang uit de dienstregeling gehaald en zo snel mogelijk gerepareerd. Treinen die gerepareerd zijn, komen zo snel mogelijk weer in de dienstregeling door personeel vrij te maken om deze treinen met prioriteit op te halen.

Incidentbestrijders van ProRail hebben drinkwater bij zich, mocht er een trein stranden. Reizigers krijgen het advies om de NS reisplanner te checken vlak voor vertrek.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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