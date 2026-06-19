Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Woensdagochtend geen treinverkeer door staking, mogelijk heel ov plat

De NS bevestigt dat door de staking van FNV woensdagochtend geen treinen rijden tussen 04.00 en 08.00 uur. Daarna moet de dienstregeling weer worden opgestart en kunnen ritten de rest van de ochtend ook anders lopen dan reizigers gewend zijn, waarschuwt NS.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

Ook werknemers van bus-, tram- en metrovervoer staken. Treinvervangend vervoer aanbieden is niet mogelijk, omdat hiervoor niet genoeg bussen in het hele land zijn, aldus NS. Reizigers krijgen geen vergoeding van NS als ze ander vervoer nodig hebben, omdat die alleen wordt uitgekeerd als NS-personeel de hele dag staakt. FNV had al gewaarschuwd dat mogelijk in het hele land geen NS-treinen zouden rijden. De bond zegt dat andere vervoerders ook niet rijden.

Vervoerder Arriva zegt nog niet te weten wat de impact van de staking wordt. Dat hangt af van hoeveel werknemers besluiten aan de staking mee te doen, stelt een woordvoerder. „We rijden wat we kunnen rijden.” Arriva, dat in zeven provincies actief is, verwacht vanaf 08.30 uur in elk geval weer volgens dienstregeling te rijden.

RET

RET, het openbaar vervoerbedrijf in regio Rotterdam, laat weten tot 08.00 uur niet te rijden. Daarna wordt de dienstregeling opgestart en kan het tot 11.00 uur duren voordat alles weer normaal rijdt, stelt een woordvoerster. Het Amsterdamse GVB start ook na 08.00 uur met rijden. Reizigers moeten rekening houden met een afwijkende en minder voorspelbare dienstregeling. De Amsterdamse vervoerder raadt aan om een reis tot na de ochtend uit te stellen.

Een woordvoerster van Transdev, dat bekend is van onder meer Connexxion, U-OV en Breng, zegt dat het bedrijf „druk in vergadering” is over de dienstregeling op de stakingsdag.

Airportsprinter en Eurostar

De Airportsprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp en de Eurostar naar Londen en Parijs voor reizigers met een reservering rijden wel tijdens de staking.

De staking richt zich „tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid”, kondigde FNV al aan. Het gaat om het versneld verhogen van de AOW-leeftijd, het inkorten van de WW en het versoberen van de WIA, de uitkering voor langdurig zieken.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties