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NS: problemen door hitte, ook maandag en dinsdag nog impact

De hitte blijft de komende dagen voor problemen zorgen op het spoor. Tot en met zaterdag gold al een aangepaste dienstregeling, maar diverse treinen blijken reparaties nodig te hebben en dat zal van invloed zijn op de dienstregeling maandag en dinsdag. Dat meldt de NS. Hoe groot de impact precies is, is nog onbekend.

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Ook rijden er zondag op het traject Den Haag Centraal – Leiden Centraal – Haarlem – Amsterdam Centraal minder intercity’s, aldus de vervoerder.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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