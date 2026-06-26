NS: problemen door hitte, ook maandag en dinsdag nog impact
De hitte blijft de komende dagen voor problemen zorgen op het spoor. Tot en met zaterdag gold al een aangepaste dienstregeling, maar diverse treinen blijken reparaties nodig te hebben en dat zal van invloed zijn op de dienstregeling maandag en dinsdag. Dat meldt de NS. Hoe groot de impact precies is, is nog onbekend.
Ook rijden er zondag op het traject Den Haag Centraal – Leiden Centraal – Haarlem – Amsterdam Centraal minder intercity’s, aldus de vervoerder.
ANP