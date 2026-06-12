Redactie
Redactie Openbaar vervoer 12 jun 2026
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Brand in Woerden legt treinverkeer in deel Randstad stil

ROTTERDAM - Gestrande reizigers op het centraal station van Rotterdam . Veel treinen zijn uitgevallen doordat een Eurostar-trein stilstaat bij station Rotterdam Stadion in Rotterdam-Zuid nadat er een kapotte bovenleiding op de trein viel. Hierdoor kan de trein niet verder en rijden er alleen nog treinen op het traject tussen Rotterdam en Utrecht. ANP ROBIN UTRECHT
ANP / ANP / Robin Utrecht

Door een brand in Woerden rijden er geen treinen op de trajecten tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam. Dat laat de NS weten. Vooralsnog is de prognose dat de treinen weer om 20.15 uur gaan rijden, meldt ProRail.

De veiligheidsregio meldt dat er in Woerden aan de Groen van Prinstererlaan brand was in een transformatorstation. „Bij aankomst van de brandweer kwam zwarte rook uit het gebouw.” De veiligheidsregio zegt dat de brandweer samen met Stedin en ProRail de situatie heeft veiliggesteld.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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