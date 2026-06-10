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Geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht door blikseminslag

Tussen Breukelen en Utrecht kunnen woensdag geen treinen rijden door blikseminslag, meldt NS. Daardoor is er geen treinvervoer mogelijk op de trajecten Amsterdam Centraal – Utrecht Centraal en Schiphol Airport – Utrecht Centraal. De vervoerder verwacht dat dit tot in ieder geval 13.00 uur zal duren. Eerder meldde NS nog dat de problemen tot ongeveer 19.00 uur zouden aanhouden.

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Ook op andere trajecten zorgen blikseminslagen voor problemen. Tussen Utrecht en Eindhoven en tussen Utrecht en Arnhem rijden daardoor tot zeker 13.00 uur minder intercity’s. De extra reistijd bedraagt zo’n 15 minuten.

NS adviseert reizigers om hun reis uit te stellen of voor ander vervoer te kiezen als ze die mogelijkheid hebben. Daarnaast moeten ze rekening houden met extra drukte in de trein en een langere reistijd.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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