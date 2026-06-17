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Nieuw treinabonnement kost 49 euro, maar files zullen volgens experts nauwelijks afnemen

Voor 49 euro per maand kunnen reizigers deze zomer onbeperkt met de trein reizen in de daluren. De actie leidde direct tot grote drukte op de NS-website. Normaal kost zo’n abonnement 127,95 euro per maand, maar tijdelijk is het fors goedkoper om treinreizen te stimuleren.

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De regeling komt deels door hoge energie- en brandstofprijzen, onder andere door spanningen in het Midden-Oosten. Het klinkt alsof mensen zo massaal zullen overstappen op het ov, maar is dat ook echt de realiteit?

Goedkoper treinabonnement

De inspiratie voor het plan kwam uit Duitsland, waar mensen voor 63 euro onbeperkt met het openbaar vervoer kunnen reizen. Daar is het ‘Deutschlandticket’ enorm populair, vooral in grote steden. Belangrijk verschil is wel dat je in Duitsland onbeperkt met alle ov kunt reizen, terwijl het Nederland-ticket alleen voor treinen in daluren geldt.

Habtamu de Hoop, Kamerlid voor PRO (voorheen GroenLinks-PvdA), is een van de initiatiefnemers van het plan. Volgens hem moet dit reizigers ertoe aanzetten om de auto te laten staan en de trein te nemen. Hij wil dat mensen zien dat openbaar vervoer echt een alternatief is. Voor het plan is 118 miljoen euro uitgetrokken. Als dat geld op is, zullen er geen abonnementen meer worden verkocht.

Openbaar vervoer is al te duur

De Hoop benadrukt dat het openbaar vervoer voor heel veel mensen eigenlijk te duur is. „Daardoor maken ze er te weinig gebruik van en is het ook geen goed alternatief voor de auto. Ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen van dit product gebruik zullen maken.”

„Juist in de tijd dat we fossiele schaarste hebben, door de crisis in de Straat van Hormuz, is het fijn dat je een betaalbare trein kunt pakken”, zegt hij. Ook wijst hij erop dat het goed is voor het klimaat als meer mensen met het openbaar vervoer reizen.

Kan een treinabonnement van 49 euro automobilisten verleiden?

Mobiliteitsexperts betwijfelen echter of mensen door dit ticket de auto zullen verruilen voor de trein. Uit onderzoek van Mathijs de Haas, van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, blijkt dat lagere kosten voor de trein als losstaande maatregel amper mensen aantrekt die de reis nu nog met de auto maken. „We verwachten dat slechts een beperkt aantal mensen uit de auto overstapt naar de trein”, zegt hij.

„Er zal wel een toename zijn van het aantal treinreizen dat mensen maken, maar dat komt echt door extra reizen. Dat zijn reizen die nu nog niet worden gemaakt. Het is vooral voor vrijetijdsreizen, dus een dagje weg, een stedentripje of familiebezoek. Reizigers gaan naar verwachting simpelweg vaker op pad omdat het zo goedkoop is.”

Waarom verwachten experts weinig effect op files?

Praktische redenen wegen volgens De Haas vaak zwaarder voor automobilisten. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan de totale reistijd van deur tot deur, het meenemen van zware spullen en de aanwezigheid van een station in de buurt. „Je moet niet alleen het openbaar vervoer aantrekkelijker maken om mensen van de auto in het openbaar vervoer te krijgen, maar ook het gebruik van de auto minder aantrekkelijk maken.”

„Dat slechts een kleine minderheid van de extra treinreizigers uit de auto overstapt, hebben we ook in Duitsland gezien. Het openbaarvervoergebruik nam flink toe, waardoor de treinen vaak overvol zaten. Maar het effect op de files was minimaal”, zegt De Haas.

Wanneer beschouwt het kabinet deze ov-maatregel als geslaagd?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat benadrukt dat het doel van deze maatregel (een gezamenlijke wens van Kamer en kabinet) is om mensen in deze tijden van sterk gestegen brandstofprijzen te ondersteunen. Het gaat hier om een tijdelijke maatregel, waarmee het ministerie vooral mensen met een smallere beurs een goedkoper treinproduct kan bieden deze zomer, zegt een woordvoerder.

Op de vraag wanneer deze pilot als geslaagd kan worden beschouwd, wijst de woordvoerder erop dat dit nog nooit in Nederland is gedaan. „Het gaat hier om een unieke maatregel, iets wat we nog nooit eerder gedaan hebben. Dit experiment is daarom ook geslaagd als we beter inzage krijgen in de effecten van een goedkoper treinproduct.”

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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