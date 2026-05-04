Geen treinen tussen Utrecht en Den Haag door seinstoring

Door een seinstoring rijden er maandagochtend geen treinen tussen Utrecht en Den Haag. ProRail kan nog niet inschatten hoe lang de problemen gaan duren, maar voorziet zeker gevolgen voor de ochtendspits.

De seinstoring is gelokaliseerd bij Moordrecht (Zuid-Holland) en de oorzaak wordt onderzocht. „Maar als die bekend is, moet de storing nog worden verholpen en daarna moet het treinverkeer weer op gang komen”, zegt een woordvoerster.

NS zet stopbussen in. Die rijden tussen Zoetermeer, Zoetermeer Oost, Lansingerland-Zoetermeer en Gouda.

ANP

