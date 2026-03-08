Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ook maandag geen treinen tussen Den Bosch en Tilburg

Het treinverkeer tussen Den Bosch en Tilburg ligt tot zeker dinsdagochtend stil nadat eerder dit weekend een werktrein ontspoorde bij Vught. Eerder was de verwachting dat er maandagochtend weer treinen konden rijden op het traject, maar die prognose is bijgesteld, meldt een woordvoerder van ProRail. Het treinverkeer tussen beide Brabantse steden ligt sinds zaterdagochtend vroeg stil.

Een woordvoerder van NS vult aan dat ook tussen Den Bosch en Boxtel en daarmee tussen Den Bosch en Eindhoven geen treinen kunnen rijden door de ontsporing, die schade aan een wissel heeft veroorzaakt. „Omreizen is mogelijk, maar dit kost veel extra reistijd en zal voor grotere drukte in de treinen zorgen.” De reisplanner wordt in de loop van de avond bijgewerkt. Tussen Den Bosch en Tilburg rijden snelbussen waar reizigers tussen Den Bosch en Eindhoven gebruik van kunnen maken.

De trein ontspoorde rond 03.30 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag. Daarbij raakte niemand gewond. Inmiddels is de trein „herspoord”, laat de ProRail-woordvoerder weten. Zondagavond om 23.00 uur wordt de trein afgevoerd, waarna de herstelwerkzaamheden kunnen beginnen. Naar verwachting kan het treinverkeer dinsdag vanaf 05.00 uur worden hervat.

