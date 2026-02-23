Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Boa’s in de trein krijgen wapenstok, hoofdconducteurs een bodycam

De Nederlandse Spoorwegen (NS) start naar verwachting eind april met een proef waarbij een eerste groep veiligheidsmedewerkers wordt uitgerust met een wapenstok. Het gaat om een testperiode van één jaar. Vorig jaar gaf het kabinet toestemming om maximaal 75 ov-boa’s een korte wapenstok te laten dragen.

De medewerkers die deelnemen aan de proef zijn actief vanuit de standplaatsen Rotterdam, Den Haag, Zwolle en Den Bosch. In de komende weken krijgen zij een gerichte instructie over het gebruik van de wapenstok.

Wapenstok en bodycams als extra veiligheid voor NS-medewerkers

Naast de wapenstokproef neemt de NS aanvullende maatregelen om de veiligheid van het personeel te vergroten. Zo worden hoofdconducteurs later dit jaar uitgerust met een bodycam.

Ook wil de vervoerder dat ov-boa’s toegang krijgen tot verschillende registers, waaronder het rijbewijzenregister, de strafrechtketendatabank en het vreemdelingenregister. Daarmee zouden zij zelfstandig, dus zonder assistentie van de politie, de identiteit van een verdachte kunnen vaststellen. Het nieuwe kabinet, dat vandaag wordt beëdigd, heeft in het coalitieakkoord opgenomen hier werk van te willen maken.

Agressie neemt al langer toe

Al langer vraagt NS om extra maatregelen in het ov. Vorig jaar waren er 1132 gevallen van agressie tegen NS-medewerkers. Twee jaar geleden waren dat er nog 1095. In datzelfde jaar werd een conducteur in een NS-trein tussen Delft en Den Haag HS geschopt, geslagen en van een trap geduwd door een groep jongeren. Ook de machinist kreeg klappen.

Stadsvervoerders RET (Rotterdam), GVB (Amsterdam) en HTM (Den Haag) besloten daarop in april de voertuigen drie minuten stil te zetten. „Ook wij herkennen helaas de toename aan agressie tegen onze medewerkers”, zei GVB-directeur Claudia Zuiderwijk destijds. „Dit gebeurt dagelijks en we schrikken er steeds van. Het raakt ons diep als we lezen dat er mensen met een publieke taak worden belaagd. De maatschappij verhardt enorm en daar hebben wij als ov-bedrijf ook last van.”

