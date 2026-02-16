Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ravage in treinen na carnaval: NS zet 250 schoonmakers in

Met carnaval is de trein voor duizenden feestgangers dé manier om veilig thuis te komen. Maar na een gezellige avond blijft er volgens NS ook veel rommel achter. Van lege bierblikjes en confetti tot pizzadozen en zelfs braaksel… NS spreekt van een enorme puinhoop in meerdere treinen.

Ondanks de inzet van extra schoonmaakploegen lukte het vannacht niet om alle treinen volledig schoon te krijgen. Reizigers kunnen daardoor vandaag en morgen nog geconfronteerd worden met achtergelaten afval.

250 schoonmakers ingezet

De NS werkte dit weekend samen met schoonmaakbedrijf VEBEGO en zet fors extra personeel in. Niet alleen op onderhoudslocaties, maar ook in de vorm van meereizende schoonmaakteams die direct ingrijpen waar nodig. In totaal zijn er zo’n 250 schoonmakers aan het werk.

Toch blijkt dat niet altijd voldoende. Vooral treinen uit het zuiden van het land, waar carnaval groots wordt gevierd, rijden daarna door naar andere delen van Nederland. De rommel reist dus mee.

NS roept carnavalsvierders daarom vandaag nog op om de trein netjes te houden en afval mee te nemen. Gooi lege verpakkingen en ander afval weg op het station of thuis, luidt de oproep. Zo blijft de trein voor iedereen schoon en veilig.

Koude carnaval

Carnaval ging er het afgelopen weekend koud aan toe. De meeste mensen hadden zich daarop voorbereid en zich goed aangekleed, zo zag het Rode Kruis gisteravond. Aan het begin van de avond zag de hulporganisatie op EHBO-posten wel wat meer mensen met lichte onderkoelingsverschijnselen binnenkomen.

Wel zijn op diverse plaatsen in Limburg gisteravond uit voorzorg feesttenten ontruimd, omdat de daken zwaar waren geworden door een pak sneeuw. Dat gebeurde volgens een woordvoerder van de brandweer in elk geval in Heerlen, Kerkrade en Sittard.

De grootste tent die carnavalsvierders uit voorzorg moesten verlaten, stond in Heerlen. De organisaties van evenementen in de drie steden besloten zelf het zekere voor het onzekere te nemen, vertelt de woordvoerder.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties